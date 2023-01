Un télescope sera lancé par la NASA pour détecter les extraterrestres

L’Agence spatiale nord-américaine a lancé le télescope spatial James Webb en 2021 pour entrer en service l’année suivante en 2022. Le lancement a à peine eu lieu et la NASA a déjà des plans pour son successeur. Un télescope spatial géant qui aidera à détecter la vie sur des planètes extraterrestres.

Le nom du télescope sera Habitable World Observatory (HWO) et a été annoncé par le directeur de la division d’astrophysique de la NASA, Mark Camplin, et a été annoncé lors de la 241e réunion de l’American Astronomical Society. La prédiction est qu’il sera déjà opérationnel dans les premières années des années 2040. Bien qu’il ait déjà un nom défini, la plupart des autres détails du projet doivent encore être étudiés et définis.

Lire la suite:

Objectif et développement

Le projet est déjà alléchant pour agir principalement dans la recherche de vie extraterrestre, mais ce n’est pas tout. L’idée est que le HWO est mis à jour depuis le début par des robots. En conséquence, de nombreux engins spatiaux voleront probablement pour améliorer et entretenir leurs composants, même s’il s’agit d’un long voyage.

Comme le télescope spatial James Webb, l’Observatoire du monde habitable sera positionné à l’un des points de Lagrange. Ce sont des points proches de l’orbite de deux corps dans l’espace, où les forces gravitationnelles s’annulent. JWST est situé au point L2, sur l’orbite extérieure de la Terre, à environ 1,61 million de kilomètres de la planète.

Cependant, le télescope de plusieurs milliards de dollars ne sera pas le prochain observatoire lancé par la NASA. Vers 2027, l’agence lancera l’Observatoire romain Nancy Grace, qui travaillera à la recherche d’exoplanètes.

construction du télescope

La construction de l’HWO a déjà des propositions de projet. Les principaux sont un observatoire unique composé d’un miroir de 4 mètres, HabEx, et LUVOIR, un observatoire multisegment de 15 mètres.

Probablement la construction du télescope HWO sera basée sur l’une de ces deux options et pourra mélanger la technologie des deux, comme le souligne un rapport. La proposition d’être évolutif, comme Hubble, peut donner aux scientifiques une plus grande flexibilité dans leur développement, ainsi qu’une pause. De plus, cela pourrait être encourageant pour le Congrès américain, qui doit approuver le budget de la NASA pour développer l’observatoire.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !