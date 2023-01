Des images montrent des « feux d’artifice » explosant dans une collision stellaire inhabituelle

Les captures prises par un chercheur du Dartmouth College, aux États-Unis, qui montrent les conséquences explosives de la collision de deux étoiles mourantes, pourraient aider les scientifiques à mieux comprendre ce type rare d’événement astronomique, ainsi qu’à confirmer enfin l’identité d’une étoile brillante, mais à court terme. vécu, observé pendant près de 850 ans.

Robert Fesen, qui est professeur de physique et d’astronomie, a pris des images télescopiques dans lesquelles vous pouvez voir une explosion de minces filaments en forme de feu d’artifice rayonnant d’une étoile très inhabituelle au centre d’une nébuleuse appelée Pa 30.

Jeudi (12), lors de la 241e réunion de l’American Astronomical Society, il a présenté les résultats d’une enquête, dont il est l’auteur principal, qui sera publiée dans le numéro de février de la revue scientifique Les lettres du journal astrophysique.

Pa 30 est une région dense de gaz illuminés, de poussière et d’autres matières qui, selon l’étude de Fesen, semble contenir peu ou pas d’hydrogène et d’hélium, mais avec des éléments tels que le soufre et l’argon en abondance.

Selon les données de l’enquête, la structure et les caractéristiques inhabituelles de la nébuleuse correspondent au résultat prédit d’une collision entre des étoiles de stade terminal appelées naines blanches.

Les naines blanches sont des étoiles faibles et extrêmement denses de la taille de la Terre, avec une masse similaire à celle du Soleil.

Selon Fesen, la fusion de deux naines blanches est une explication proposée pour une sous-classe de supernovae appelée événements Iax, dans laquelle les étoiles ne sont pas complètement détruites.

« Je n’ai jamais vu d’objets – et certainement pas de restes de supernova dans la Voie lactée – qui ressemblent à ça, et aucun de mes collègues non plus », a-t-il déclaré. « Ce vestige permettra aux astronomes d’étudier un type de supernova particulièrement intéressant qu’ils ne pouvaient jusqu’à présent étudier qu’à partir de modèles théoriques et d’exemples dans des galaxies lointaines. »

Lire la suite:

La taille de la nébuleuse Pa 30 et la vitesse à laquelle elle se développe – environ 3,9 millions de kilomètres par heure – suggèrent que la collision explosive s’est produite vers l’an 1181.

Ceci est cohérent avec les observations d’astronomes chinois et japonais faites à l’époque d’une étoile très brillante qui est soudainement apparue dans la constellation de Cassiopée et a été visible pendant environ six mois, puis s’est lentement dissipée.

Les images de Fesen de la structure et de la luminosité de la nébuleuse fournissent non seulement l’estimation la plus précise de son âge, mais pourraient également permettre aux astronomes d’affiner les modèles existants de fusions de naines blanches.

Fesen et son équipe ont pris les nouvelles images de la nébuleuse Pa 30 fin 2022 à l’aide du télescope Hiltner de 2,4 mètres à l’observatoire MDM de Dartmouth.

Ils ont équipé le télescope d’un filtre optique sensible à une raie d’émission de soufre particulière, qui a capturé Pa 30 en trois expositions de 2 000 secondes sous un ciel très clair et a obtenu des données supplémentaires sur la structure, la taille et la vitesse de la nébuleuse.

L’étude était basée sur des travaux publiés en 2019 par des chercheurs russes qui ont trouvé une étoile extrêmement inhabituelle près du point mort de Pa 30. Cette étoile présentait plusieurs propriétés suggérant la collision de deux naines blanches, et avait une température de surface de près de 205 000 degrés Celsius, avec une vitesse de vent étonnante d’environ 56 millions de kilomètres par heure.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !