La NASA affirme que 2022 a été la 5e année la plus chaude de l’histoire des mesures

Les activités humaines libèrent constamment de grandes quantités de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, augmentant les températures et contribuant au réchauffement climatique. Selon la NASA, l’année 2022 a enregistré la cinquième température moyenne la plus élevée à la surface de la Terre depuis le début des mesures en 1880, à égalité avec 2015.

Les huit dernières années ont été les plus chaudes sur Terre, et 2022 égale 2015 pour la cinquième place. crédit : lamyai

Poursuivant la tendance au réchauffement à long terme de la planète, les températures mondiales en 2022 étaient de 0,89 degrés Celsius au-dessus de la moyenne de la période de référence de la NASA (1951-1980), selon des scientifiques du Goddard Institute for Space Studies (GISS) de l’agence.

« Cette tendance au réchauffement est alarmante. Notre réchauffement climatique laisse déjà une empreinte : les incendies de forêt font rage ; les ouragans deviennent plus forts; les sécheresses font des ravages et le niveau des mers monte. La NASA renforce son engagement à faire sa part dans la lutte contre le changement climatique. Notre observatoire du système terrestre fournira des données de pointe pour soutenir notre modélisation, nos analyses et nos prévisions climatiques afin d’aider l’humanité à faire face au changement climatique de notre planète. » Bill Nelson, administrateur de la NASA, dans une publication de Global Climate Change.

Les huit dernières années ont été les plus chaudes de l’histoire de la Terre, confirme l’ONU

Depuis le début des études modernes sur l’analyse des variations de température, la Terre est plus chaude de 1,11 degré Celsius, les huit dernières années ayant le plus contribué à l’augmentation de la température, selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence spécialisée des Nations Unies (ONU). .

Plusieurs régions de la planète ont enregistré des températures record : les régions polaires, la Chine, l’Asie centrale et l’Afrique du Nord, par exemple. L’Europe, à son tour, a connu sa deuxième année la plus chaude jamais enregistrée : l’Espagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie ont battu leurs records de température moyenne, selon le programme Copernicus, de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Gaz à effet de serre

En 2020, en raison des restrictions causées par la pandémie de Covid-19, la planète a connu une réduction des émissions de gaz qui contribuent au réchauffement climatique, mais la diminution a été de courte durée. L’année dernière, la NASA a enregistré le taux de dioxyde de carbone le plus élevé (CO deux ).

De plus, grâce au programme Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), l’agence a cartographié les super-émetteurs de méthane à la surface de la Terre et a détecté environ 80 fois plus de contributeurs à l’effet de serre que le CO deux .

Les changements climatiques causés par l’émission de gaz ont été perçus partout sur la planète. Des conséquences telles que l’intensification et l’augmentation de la sévérité des tempêtes et l’aggravation des sécheresses ont été perçues dans différentes régions du globe. Dans l’Arctique, les températures ont augmenté presque quatre fois plus que dans le reste du globe.

