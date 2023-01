Des momies tatouées ? Les marques peuvent indiquer une amulette pour l’accouchement

Bien que cela semble être une tendance plus actuelle, l’habitude de se faire tatouer remonte à avant Jésus-Christ. Les traces les plus anciennes indiquent que cette mode est apparue à l’âge du cuivre comme une forme de traitement de la douleur. A cette époque, les marques n’étaient que des traces dans les régions des chevilles, des poignets, des genoux et des pieds.

Au début des années 2000, le tatouage sur le bas du dos (lombaire, proche du coccyx) est devenu une sorte de « fièvre ». Ce n’était pourtant pas nouveau. Une étude récente a révélé que dans l’Égypte ancienne, les femmes tatouaient cette zone du corps comme une amulette protectrice pendant l’accouchement et la période post-partum.

Reconstitution du tatouage sur le bas du dos d’une des femmes retrouvées momifiées. Image : Divulgation Anne Austin / Université du Missouri-St. Louis

La découverte a été publiée dans Journal d’archéologie égyptienne et a révélé les restes momifiés de deux femmes avec des tatouages ​​​​de positions et de figures similaires. Les personnages retrouvés sont probablement liés à la divinité égyptienne Bes, dieu protecteur des femmes enceintes et des enfants.

Les restes ont été retrouvés dans ce qui était autrefois le royaume de Deir el-Medina, sur la rive ouest du Nil et près de la Vallée des Rois, à Louxor. Dans l’une des momies, sur la peau encore conservée, il a été possible de trouver des traces pouvant traverser toute la région lombaire. À côté de ces marques, il y avait aussi une représentation du dieu Bes et un bol, figures associées aux rituels de purification post-partum.

Lire la suite:

Dans le second, les tatouages ​​n’ont été découverts qu’à partir de photos infrarouges. Avec peu de visibilité à l’œil nu, les personnages ont révélé un œil d’Horus et des représentations de Bès. On y a également trouvé des lignes en zigzag qui, selon Anne Austin, l’auteur principal de la recherche, pourraient représenter les marécages, qui dans les textes médicaux anciens étaient associés au soulagement de la douleur de l’accouchement et des menstruations.

Un tatouage sur le bas du torse et les jambes d’une femme égyptienne momifiée. Image : Anne Austin/Université du Missouri-St. Luis

Quant aux statues, elles avaient déjà été retrouvées il y a quelques décennies à Deir el-Medina également. Les figurines d’argile ont fait l’objet d’études supplémentaires pour évaluer les relations entre elles et les momies. Il a été suggéré que les dessins trouvés sur le bas du dos des statues pourraient représenter des tatouages ​​similaires à ceux trouvés sur les femmes.

Austin a également fait remarquer que la découverte est rare, en raison de la difficulté à trouver une peau préservée et exposée. « Puisque nous ne déballons jamais les personnes momifiées, nos seules chances de trouver des tatouages ​​sont lorsque les pillards ont laissé la peau exposée et qu’elle est toujours là pour nous des millénaires après la mort d’une personne », ajoute le chercheur.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !