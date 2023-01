L’étoile voisine a maintenant deux exoplanètes de la taille de la Terre dans sa zone habitable

Une deuxième exoplanète de la taille de la Terre a été découverte dans la zone habitable d’une étoile proche par TESS (Transiting Exoplanet Research Satellite), le chasseur de monde extraterrestre de la NASA.

Surnommée TOI 700 e, c’est l’une des quatre exoplanètes connues en orbite autour d’une étoile froide à seulement 100 années-lumière.

D’après le site Le bordce système était déjà connu pour contenir une planète dans sa zone habitable, appelée TOI 700 d, mais une étude récente, hébergée sur le serveur de prépublication arXiv et accepté pour publication Lettres de journal astrophysique, révèle qu’il est accompagné d’un autre monde dans son orbite.

Les deux autres planètes du système, TOI 700 b et TOI 700 c, orbitent plus près de l’étoile et, en tant que telles, sont susceptibles d’avoir des températures extrêmement élevées, les amenant en dehors de la zone habitable de l’étoile.

Qu’est-ce que la zone habitable d’une étoile ?

TOI 700 et « il est niché entre les compagnons c et d, donc je suis désolé qu’ils ne soient pas dans l’ordre alphabétique », a plaisanté l’un des au, Emily Gilbert du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, lors d’une conférence de presse au réunion du mardi (10) de l’American Astronomical Society.

Elle explique que les planètes sont écrites en fonction de leur date de découverte, plutôt que de leur position au sein d’un système, il peut donc y avoir des cas, comme celui-ci, où des mondes en orbite plus proches sont découverts plus tard que ceux plus éloignés.

Alors que la planète nouvellement découverte se trouve dans une zone définie comme la « zone habitable optimiste », la planète trouvée auparavant, TOI 700 d, se trouve dans une zone appelée la « zone habitable conservatrice ».

La définition de la zone habitable est une zone autour d’une étoile hôte où les températures sont telles que de l’eau liquide pourrait exister à la surface d’une planète. Cependant, cette définition est plus complexe à appliquer en pratique qu’il n’y paraît – c’est pourquoi les termes « optimiste » et « conservateur » sont utilisés.

La zone où l’eau liquide aurait pu être présente à un moment donné de l’histoire d’une planète est appelée la zone habitable optimiste. À son tour, la zone habitable conservatrice est une zone plus petite dans laquelle les planètes resteraient habitables.

Ils sont différents en raison des températures des surfaces planétaires – qui définissent si l’eau peut exister sous forme liquide – et ils peuvent varier considérablement en fonction de facteurs tels que l’épaisseur et la composition de l’atmosphère d’une planète au fil du temps.

« Cette expansion de la zone habitable traditionnelle tient compte du fait que nous pensons que Mars et Vénus avaient autrefois de l’eau liquide à leur surface », a déclaré Emily, faisant référence à la preuve qu’il y avait de l’eau sur les deux planètes il y a des milliards d’années.

L’étude des planètes dans cette zone optimiste augmente le nombre de mondes potentiellement habitables que les astronomes pourraient utiliser pour comprendre l’histoire de notre propre système solaire.

Peu de systèmes hébergent des exoplanètes de la taille de la Terre dans la zone habitable

Avec la nouvelle découverte, les quatre planètes du système TOI 700 peuvent maintenant être comparées les unes aux autres. « Nous savons que ces planètes se sont formées dans les mêmes conditions initiales – elles se sont formées autour de la même étoile, à partir du même disque. Cela nous permet donc d’étudier comment différentes caractéristiques de la planète peuvent affecter l’habitabilité », a déclaré Emily, « y compris des caractéristiques telles que la taille de la planète ou les limites de la zone habitable ».

Ce système est l’un des rares connus à héberger des planètes de la taille de la Terre dans sa zone habitable, rejoignant des amas célèbres comme le système TRAPPIST.

La publication de la découverte est intervenue un jour avant l’annonce de LHS 475 b, un monde rocheux de la taille de la Terre qui est devenu la première exoplanète découverte par le télescope spatial James Webb (JWST).

L’équipe de recherche TESS indique qu’elle poursuivra les études de suivi du système TOI 700 pour en savoir plus sur ses exoplanètes.

