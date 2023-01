Apprenez tout sur la physique solaire et la météo spatiale dans Space Gaze de ce soir

De nombreux phénomènes qui nous affectent ici sur Terre sont liés aux conditions météorologiques spatiales, notamment dues aux activités solaires.

Les éruptions solaires, par exemple (clignote de rayonnement électromagnétique qui voyagent à la vitesse de la lumière dans l’espace), peuvent provoquer, outre la formation de belles aurores boréales à proximité des régions polaires de la planète, certains désagréments, comme l’interruption des communications radio. Selon l’intensité, ils peuvent également provoquer des pannes de courant et même détruire des satellites en orbite.

La formation des aurores est l’un des effets de l’activité solaire, principal déterminant de la météo spatiale, sur Terre. Image : Krivosheev Vitaly/

Cela prouve que, contrairement à ce qu’il paraît, le Soleil n’est pas seulement cette petite boule jaune qui nous apporte lumière et chaleur. Dans l’espace, notre immense étoile hôte est constamment active – ce qui est le principal moteur des changements dans les conditions météorologiques spatiales.

Pour parler de physique solaire et de climat spatial, en mettant l’accent sur les dernières activités solaires et leurs implications pour la Terre, Space View (13) de ce vendredi accueille la scientifique Alessandra Abe Pacini.

Scientifique de la NOAA, aux USA, Alessandra Abe Pacini est l’invitée de Space Look de ce vendredi (13). Image : Archives personnelles

Titulaire d’un diplôme et d’un baccalauréat en physique de l’Université Mackenzie (SP), d’une maîtrise et d’un doctorat en géophysique spatiale de l’INPE (SJC) et d’un doctorat en sciences physiques de l’Université d’Oulu, en Finlande, Alessandra se concentre principalement sur l’héliophysique. , la physique solaire et la météo spatiale.

Elle est actuellement scientifique dans le groupe de météorologie spatiale du Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences (CIRES) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis dans le Colorado, aux États-Unis.

Elle est également l’auteur de la collection de livres Filles dans l’espace, sur les sciences spatiales pour les enfants, et dirige des projets connexes d’éducation et de sensibilisation aux sciences.

Elle est la créatrice de la chaîne O que Diz a Física – Ale Pacini, sur YouTube, et mentor du programme Espace4Femmes, du Bureau des affaires spatiales de l’ONU. Par ailleurs, elle est présidente de la Commission spéciale pour l’égalité des sexes de la Société brésilienne de géophysique spatiale et coordinatrice de la Commission de physique des plasmas de la Société brésilienne de physique.

Lire la suite:

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Associação Paraibana de Astronomia — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, le programme est diffusé en direct, tous les vendredis, à 21h, via les chaînes officielles du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram , TwitterLinkedIn et TikTok, en plus de la chaîne d’abonnement Markket (611-Vivo, 56-Sky et 692-ClaroTV).

