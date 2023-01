L’appareil lit l’activité cérébrale à travers la veine jugulaire

Plusieurs dispositifs ont été développés pour améliorer la qualité de vie des personnes dont les fonctions motrices sont compromises. Ces solutions impliquent généralement une chirurgie à cerveau ouvert à implanter. Récemment, cependant, un dispositif a été développé capable de lire l’activité cérébrale sans intervention chirurgicale pour son implantation.

Créé par synchroniser, l’appareil s’appelle Stentrode et peut enregistrer l’activité cérébrale d’un vaisseau sanguin près de la jugulaire. L’article décrivant son développement a été publié cette semaine dans la revue JAMA Neurologiemais les premiers résultats avaient déjà été présentés lors du 74e congrès annuel de l’American Academy of Neurology à Seattle, en mars 2022.

Dans l’étude, quatre hommes d’origine européenne ont utilisé l’appareil pour la messagerie mobile, les e-mails, les achats en ligne et les opérations bancaires. Ce sont des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA), une maladie qui tue les cellules nerveuses responsables du contrôle des mouvements volontaires, et tous présentaient une paralysie sévère des membres supérieurs et divers degrés de fonction pulmonaire et de troubles de la parole dus à la maladie.

Des tests antérieurs avec Stentrode avaient déjà été effectués sur des animaux. Dans le premier essai clinique humain, les chercheurs ont démontré que l’appareil enregistre les impulsions cérébrales et stimule électriquement le cerveau.

Lire la suite:

Implantation d’un dispositif de surveillance cérébrale

Stentrode ne nécessite pas d’ouverture crânienne pour être implanté. Il est petit et ressemble à un réseau, contenant 16 électrodes. Les quatre patients qui ont participé à l’essai avaient le dispositif inséré à travers un cathéter dans le sinus sagittal supérieur, une veine cérébrale. La veine est proche du cortex moteur, la zone du cerveau responsable de l’activité motrice volontaire, et draine le liquide du cerveau dans la veine jugulaire.

Image : Synchrone

Lorsque l’appareil atteint le sinus sagittal supérieur, les médecins dilatent le maillage d’électrodes, qui est fixé aux parois du site. Un fil relie ces électrodes à un appareil sur la poitrine, qui transmet l’activité cérébrale enregistrée à un ordinateur. La communication entre l’appareil thoracique et l’ordinateur est sans fil.

Aucun des patients participant à l’essai clinique n’a eu d’effets secondaires graves, seulement des ecchymoses dans la région de l’incision et des maux de tête. Après un an d’observation des patients, aucun caillot, obstruction des vaisseaux sanguins ou déplacement de la Stentrode n’a été noté. De plus, ils ont réussi à bien contrôler l’ordinateur auquel l’appareil est connecté.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !