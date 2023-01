La NASA découvre des indices significatifs sur les origines du vent solaire

Un grand mystère entoure les vents solaires : ce qui les réchauffe et les accélère est une question qui persiste depuis 60 ans. Maintenant, les scientifiques de la mission Sonde solaire Parker, de la NASA, semblent avoir résolu le problème. De l’observation du Soleil, ils ont déduit que le phénomène pourrait être, en grande partie, propulsé par des jets à petite échelle, ou « jetlets“, à la base de la couronne – la haute atmosphère de notre étoile hôte.

Les vents solaires sont des flux continus de particules chargées émises par le Soleil, composées d’électrons, de protons et d’ions lourds, qui traversent le système solaire à environ 1,6 million de kilomètres par heure.

En entrant en collision avec l’atmosphère terrestre, ces particules peuvent provoquer de belles formations d’aurores aux pôles, mais en même temps, perturber les signaux GPS et endommager les satellites de communication. Au fil du temps, selon la NASA, les vents solaires peuvent également modifier l’atmosphère planétaire et l’habitabilité des planètes.

Explosions dans la couronne solaire

« Ces nouvelles données nous montrent comment le vent solaire démarre à sa source. Vous pouvez voir le flux de vent solaire s’élever de minuscules jets de plasma d’un million de degrés à travers la base de la couronne. Ces découvertes auront un impact énorme sur notre compréhension du réchauffement et de l’accélération du plasma éolien solaire et coronal.

Sur Terre, les vents solaires sont comme un « vent constant », et jusqu’à présent, les scientifiques n’avaient pas compris ce qui les alimentait constamment. Hébergé sur le serveur de prépresse arXivl’étude qui a conclu qu’ils sont entretenus par des jets individuels qui se produisent à la base de la couronne, sera publiée dans Journal astrophysique.

« Ce résultat implique que pratiquement tout le vent solaire est probablement libéré par intermittence, devenant un flux constant de la même manière que les sons d’applaudissements individuels dans un auditorium deviennent un rugissement constant lorsque le public applaudit. » Craig DeForest, physicien solaire au Southwest Research Institute de l’Université du Colorado à Boulder, co-auteur de la recherche.

jetlets et les vents solaires

LES jetlets ont été observées il y a un peu plus de dix ans et sont causées par le processus de reconnexion magnétique. Le processus se produit lorsque les lignes de champ magnétique d’un objet s’emmêlent et se réalignent de manière explosive. Lorsque cela se produit, la reconnexion crée des jets de plasma dans la couronne solaire inférieure qui transfèrent de l’énergie et de la matière à la couronne solaire supérieure et s’échappent par conséquent en provoquant les vents solaires.

Les observations des jets et du champ magnétique solaire ont été faites par l’Observatoire de Dynamique Solaire (SDO) et le Imageur ultraviolet solaire de la série R de satellites environnementaux opérationnels géostationnaires (GOES-R/SUVI), en plus d’utiliser des données à haute résolution sur les champs magnétiques Goode Solar Telescope, pas à Big Bear Solar Observatory.

L’utilisation de plusieurs satellites a permis aux scientifiques d’avoir un plus grand nombre d’observations et de points de vue. Leur combinaison a permis de comprendre le comportement de jetlets.

Contrairement à d’autres phénomènes qui croissent et décroissent au cours d’un cycle d’activité solaire de 11 ans, tels que les éruptions et les éjections de masse coronale, les jetlets offrent une bonne explication de la constance des vents solaires. Les jets peuvent représenter la majeure partie de la masse et de l’énergie transportées par les vents.

L’idée de ce que l’on appellerait jetlets a été suggéré en 1988 par Eugene Parker, du nom de la mission Sonde solaire Parker pour découvrir le vent solaire. Il a émis l’hypothèse que la couronne solaire pouvait être chauffée par de petites explosions.

Maintenant, les scientifiques ont l’intention de poursuivre les recherches et d’utiliser d’autres instruments pour confirmer si les vents solaires sont vraiment alimentés et accélérés par le jetlets. « Les résultats permettent d’expliquer beaucoup plus facilement comment le vent solaire est accéléré et chauffé. Nous n’en avons pas encore fini avec le puzzle, mais c’est un grand pas vers la compréhension d’un mystère central de la physique solaire », explique DeForest.

