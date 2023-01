Les missions spatiales de la NASA identifient les sources d’émissions de CO₂ sur Terre

Une étude de cas impliquant la plus grande centrale électrique au charbon d’Europe montre que les observations spatiales peuvent être utilisées pour suivre les émissions de dioxyde de carbone – et les réductions – à la source.

Une paire de missions d’observation de la Terre a permis aux chercheurs de détecter et de suivre l’évolution des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) à partir d’une seule installation, en utilisant la cinquième plus grande centrale électrique au charbon au monde comme cas d’essai.

Dans l’étude récente, les chercheurs ont utilisé les mesures spatiales des missions Orbiting Carbon Observatory (OCO) 2 et 3 de la NASA pour quantifier le dioxyde de carbone rejeté à des centaines de kilomètres à la centrale électrique de Bełchatów en Pologne, le plus grand émetteur d’Europe.

En analysant les panaches d’émissions de l’usine provenant de divers viaducs satellites entre 2017 et 2022, ils ont détecté des changements dans les niveaux de dioxyde de carbone compatibles avec les fluctuations horaires de la production d’électricité.

Les arrêts temporaires et définitifs de l’unité (pour maintenance ou démantèlement) ont réduit les émissions globales de l’usine, ce que l’équipe a également pu détecter.

Les résultats démontrent que les observations spatiales peuvent être utilisées pour suivre les changements dans les émissions de dioxyde de carbone à l’échelle locale, ont déclaré les scientifiques.

Lancé en 2014, le satellite OCO-2 de la NASA cartographie les émissions naturelles et anthropiques de dioxyde de carbone à des échelles allant des régions aux continents.

L’instrument échantillonne le gaz indirectement en mesurant l’intensité de la lumière solaire réfléchie par la surface de la Terre et absorbée par le dioxyde de carbone dans la colonne d’air du sol au satellite. Les spectromètres OCO-2 sont réglés pour détecter la signature CO₂ spécifique.

Illustration du satellite OCO-2 (Image : NASA/JPL-Caltech)

Des composants de rechange de cette mission ont été utilisés pour créer l’OCO-3, l’instrument qui vole sur la Station spatiale internationale (ISS) depuis 2019. L’OCO-3 est conçu avec un mode de cartographie qui peut effectuer plusieurs observations par balayage à mesure que l’espace station passe par une zone, permettant aux chercheurs de créer des mini-cartes détaillées d’une zone d’intérêt à l’échelle de la ville.

Aucun des instruments OCO n’a été conçu à l’origine spécifiquement pour détecter les émissions d’installations individuelles comme Bełchatów, donc les nouvelles découvertes sont « une agréable surprise », a déclaré Abhishek Chatterjee, scientifique du projet pour la mission OCO-3 au Jet Propulsion Laboratory de la NASA dans le sud de la Californie. Californie.

« En tant que communauté, nous affinons les outils et les techniques pour pouvoir extraire plus d’informations des données que nous ne l’avions initialement prévu », a-t-il ajouté. « Nous apprenons que nous pouvons en fait comprendre beaucoup plus sur les émissions anthropiques que nous ne l’avions prévu auparavant. »

Tracer le carbone dans le futur

Les émissions des grandes installations telles que les centrales électriques et les raffineries représentent environ la moitié des émissions mondiales de dioxyde de carbone provenant des combustibles fossiles.

La centrale électrique de Bełchatów, en service depuis 1988, est la plus grande centrale électrique au lignite au monde, avec une capacité déclarée de 5 102 mégawatts. Le lignite (lignite) entraîne généralement des émissions plus élevées par mégawatt généré que l’anthracite (charbon). Le gouvernement polonais a élaboré des plans pour fermer l’usine d’ici la fin de 2036.

Ray Nassar, chercheur principal à Environnement et Changement climatique Canada et auteur principal de l’étude, a noté que la plupart des rapports sur les émissions de dioxyde de carbone sont créés à partir d’estimations ou de données recueillies à la surface de la Terre.

Illustration d’OCO-3 monté sur le dessous de l’ISS (Image : NASA/JPL-Caltech)

Les chercheurs comptabilisent la masse de combustibles fossiles achetés et utilisés, puis calculent les émissions attendues ; ils ne font généralement pas de mesures réelles du dioxyde de carbone atmosphérique.

« Les détails les plus précis sur exactement quand et où les émissions se produisent ne sont souvent pas disponibles », a déclaré Nassar. « Fournir une image plus détaillée des émissions de dioxyde de carbone peut aider à suivre l’efficacité des politiques de réduction des émissions. Notre approche avec OCO-2 et OCO-3 peut être appliquée à davantage de centrales électriques ou modifiée pour les émissions de dioxyde de carbone des villes ou des pays. »

Grâce aux observations du mode de cartographie OCO-3, les données de la NASA peuvent être utilisées plus largement pour quantifier les émissions de sources ponctuelles de CO₂ à l’avenir.

La NASA a récemment annoncé que les opérations de la mission seront prolongées de quelques années à bord de la station spatiale, et l’instrument fonctionnera aux côtés d’un autre observateur de gaz à effet de serre à bord de la station spatiale, le Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT).

« C’est vraiment excitant de penser que nous avons encore cinq à six ans d’opérations avec l’OCO-3 », a déclaré Chatterjee. « Nous constatons qu’il est essentiel de prendre des mesures au bon moment et à la bonne échelle. »

Il a ajouté que l’OCO-3 pourrait servir de « guide » pour les missions satellites de prochaine génération. Les projets OCO-2 et OCO-3 sont gérés par le JPL. Caltech gère le JPL pour la NASA.

