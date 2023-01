Des centaines d’OVNIS en 2022: un rapport du Pentagone détaille les observations

Le « Rapport annuel 2022 sur les phénomènes aériens non identifiés (UAP) » a été publié par le bureau du directeur du renseignement national (ODNI) du Pentagone jeudi (12), après un retard de plusieurs mois, portant le nombre d’observations d’OVNI en 2022 et possible explications pour eux.

Le rapport a été motivé par la loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2022 et a été créé par le responsable du renseignement national de l’aviation de l’ODNI et le nouveau bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines (AARO).

Des informations ont été recueillies auprès de diverses agences de la communauté du renseignement et des bureaux du renseignement militaire, de la Federal Aviation Administration, de la National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), du Department of Energy (DoE) et de la NASA.

Au total, le rapport couvre environ 510 rapports catalogués de phénomènes aériens non identifiés, également connus sous le nom de PAN, recueillis auprès des agences impliquées dans le rapport et des branches de l’armée américaine. Le document note que la plupart d’entre eux ont été collectés par la marine et l’armée de l’air américaines, qui les ont signalés par les voies officielles.

En fin de compte, le rapport non classifié conclut que si l’UAP « continue de poser un danger pour la sécurité des vols et constitue une menace potentielle de collecte contradictoire », de nombreux rapports « manquent de données détaillées suffisantes pour permettre l’attribution de l’UAP avec une grande certitude ».

Sur ce total de 510 déclarations d’UAP, l’ODNI en a évalué 366 nouvellement identifiées depuis la création de l’AARO. Parmi ceux-ci, 26 ont été caractérisés comme des systèmes d’aéronefs sans pilote (UAS) ou des drones, 163 ont été attribués à des ballons ou à des « entités ressemblant à des ballons », et six ont été considérés comme des « désordres » dans l’air, comme des oiseaux ou des sacs à provisions en plastique dans l’air. .

Cela laisse 171 observations UAP rapportées qui restent « non caractérisées et non attribuées », selon le rapport ODNI. « Certains de ces UAP non caractérisés semblent avoir démontré des caractéristiques de vol ou des capacités de performance inhabituelles et nécessitent une analyse plus approfondie », ajoute le rapport.

Bien qu’il n’y ait pas de conclusions définitives sur les origines des PAN observées dans les incidents analysés dans le rapport, le document met en évidence l’importance croissante accordée à la sécurité de l’espace aérien, en partie à cause de la récente prolifération de drones – dont certains peuvent représenter des efforts de collecte de renseignements contradictoires.des États-Unis.

« Les événements UAP continuent de se produire dans l’espace aérien restreint ou sensible, soulignant les préoccupations potentielles concernant la sécurité des vols ou les activités de collecte contradictoires », déclare l’ODNI dans le rapport, ajoutant que l’agence continue « d’évaluer que cela peut résulter d’un biais de collecte en raison de le nombre d’avions et de capteurs actifs, combinés à une attention et à des conseils ciblés pour signaler les anomalies.

En d’autres termes, les aviateurs militaires dans l’espace aérien contrôlé peuvent signaler plus d’UAP/OVNI dans ces zones car il y a naturellement plus de capteurs balayant le ciel autour des installations militaires et des zones d’entraînement.

Par ailleurs, le rapport note que des facteurs tels que les conditions météorologiques, l’éclairage et les effets atmosphériques peuvent affecter l’observation de la PAN présumée. Le bureau fonctionne donc « en supposant que les rapports UAP sont dérivés du rappel précis de l’observateur de l’événement et / ou des capteurs qui fonctionnent généralement correctement et capturent suffisamment de données réelles pour permettre les évaluations initiales ».

Cependant, le rapport note que certains des incidents UAP répertoriés couverts dans le rapport peuvent avoir été causés par une erreur de l’opérateur, une erreur d’équipement ou des pannes avec les capteurs utilisés qui ont détecté l’UAP dans ces événements.

« Il est clair qu’il existe un besoin urgent et critique d’améliorer la sécurité aérospatiale en consacrant la recherche scientifique à l’UAP », a déclaré Ryan Graves, ancien pilote de la Marine et président du Comité sur l’intégration et la divulgation des phénomènes aérospatiaux non identifiés à l’American Institute. of Aeronautics and Astronáutica (UAPIOC), dans une déclaration après la publication du rapport ODNI. « Nous devons arrêter les spéculations sans scrupules, briser la stigmatisation et investir dans la science pour faire face à cette menace pour la sécurité nationale », a ajouté Graves.

Bien que l’amélioration de la sécurité des vols dans l’espace aérien domestique et militaire soit la principale motivation derrière la création du rapport, le document note qu' »aucune collision n’a été signalée entre les avions américains et UAP » à ce jour. De plus, il n’y a pas eu non plus de rencontres de PAN « confirmées comme contribuant directement à des effets néfastes liés à la santé du ou des observateurs », contrairement à de nombreuses affirmations faites ces dernières années.

