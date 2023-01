Voir 133 jours du Soleil en seulement 2 minutes

Le Soleil est très important pour le maintien de la vie sur Terre, assurant la luminosité et la chaleur de la planète. Alors qu’il divise les jours et les nuits ici, dans l’espace, il subit des éruptions constantes et des changements dans sa surface.

Une vidéo récemment diffusée par la NASA montre, en à peine une heure, ce qui est arrivé au Soleil pendant 133 jours de surveillance, entre le 12 août et le 22 décembre 2022. espace.com accéléré encore plus et condensé toute cette période en seulement deux minutes.

Les images ont été prises par Observatoire de la dynamique solairel’observatoire de dynamique solaire (SDO) de la NASA.

« Ce time-lapse de 133 jours montre des images prises à une longueur d’onde de 17,1 nanomètres, qui est une longueur d’onde ultraviolette extrême qui montre la couche atmosphérique la plus externe du Soleil : la couronne », a écrit la NASA dans la description de la vidéo originale, longue de 59 minutes. , que vous voyez ci-dessous.

Lire la suite:

Dans la vidéo, vous pouvez voir des régions de plasma brillantes et actives. On peut voir du matériel super chaud tourbillonner autour d’Astro Rei alors qu’il tourne sur lui-même tous les 27 jours terrestres. Les moments sombres de la vidéo sont dus au passage de la Terre et de la Lune entre SDO et le Soleil, éclipsant l’étoile.

Observatoire de la dynamique solaire

Lancé en février 2010, SDO a pour mission d’observer la « météo solaire » – un terme utilisé pour parler du rayonnement qui vient de l’étoile vers l’espace ouvert et qui affecte la Terre de diverses manières.

Le vaisseau spatial étudie plusieurs facteurs de l’étoile, tels que son champ magnétique, les taches solaires et les éjections coronales qui fluctuent en intensité au cours du cycle de 11 années d’activité. SDO prend une photo en résolution 4K toutes les 0,75 secondes à l’aide de trois instruments différents.

Ce n’est qu’une des sondes spatiales qui surveillent constamment notre étoile à la recherche de signes de météo spatiale potentiellement dangereuse.

« SDO et d’autres missions de la NASA continueront d’observer notre Soleil pour les années à venir, fournissant plus d’informations sur notre place dans l’espace et des informations pour assurer la sécurité de nos astronautes et de nos actifs », a déclaré la NASA.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne!