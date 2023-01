Vidéo : Une naissance rare de baleine grise surprend les touristes

Un groupe chanceux d’observateurs de baleines du sud de la Californie, aux États-Unis, a réussi à assister à l’un des spectacles les plus rares et les plus miraculeux de la nature depuis leur cabine : la livraison d’une baleine grise.

Le tourisme d’observation des baleines grises est très courant au large de Dana Point, en Californie. Image : Altrendo Images –

Tout indique que c’est peut-être même la première fois qu’un baleineau gris nouveau-né est enregistré.

D’après le site la science en directune excursion organisée par le Capitaine Safari d’observation des dauphins et des baleines de Dave (DWWS) a été témoin du phénomène extrêmement rare le 2 janvier à quelques kilomètres au large de Dana Point dans le comté d’Orange.

Le groupe, composé de touristes et de guides DWWS, a d’abord repéré une femelle solitaire d’environ 12 à 15 mètres de long. Peu de temps après, elle a commencé à agir étrangement, jusqu’à ce qu’une petite mare de sang apparaisse à la surface.

Les spectateurs inquiets craignaient que ce soit le signe d’une attaque de requin, jusqu’à ce qu’un petit chiot revienne à la surface pour son premier souffle.

Dans la vidéo, on peut voir la mère nager aux côtés de sa nouvelle progéniture, poussant le bébé vers la surface et lui permettant également de se reposer sur son visage.

D’une taille d’environ quatre mètres, le veau était beaucoup plus sombre que sa mère et semblait avoir une queue exceptionnellement souple qui l’empêchait de nager. « C’est tellement spongieux », s’exclame un spectateur pendant la vidéo.

Selon Alisa Schulman-Janiger, biologiste marine du Killer Whale Project en Californie, le baleineau avait l’air « spongieux » parce que les baleines grises (Eschrichtius robustus) naissent avec des queues qui mettent environ 24 heures à devenir rigides.

« La mère tient le veau, le soutient pour qu’il puisse se reposer et l’aide vraiment à respirer », a expliqué Alisa, qui est également directrice du projet de recensement et de comportement des baleines grises de l’American Cetacean Society.

Elle croit que les deux ont nagé l’un près de l’autre pour aider à établir un lien fort qui sera crucial pour la survie du chiot.

Lire la suite:

Normalement, les mammifères terrestres renforcent le lien mère-veau en se sentant mutuellement, mais les baleines n’ont pas un bon odorat. Or, les cétacés ont une peau « très sensible » qui leur permet de se sentir et de se connaître. « C’est pourquoi il y a beaucoup de contacts tactiles et d’attouchements », a expliqué Alisa.

Les baleines grises préfèrent généralement mettre bas dans les lagons de Basse-Californie, au Mexique, qui sont plus chauds que l’océan ouvert et offrent un abri contre les prédateurs tels que les orques.

Dans le cas capturé, la femelle migrait probablement vers le sud vers la Basse-Californie depuis ses aires d’alimentation plus fraîches dans les mers près de l’Alaska – un voyage d’environ 8 000 km, selon les représentants du DWWS.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !