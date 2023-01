L’exoplanète la plus proche de la Terre pourrait abriter la vie dans la « zone Terminator »

Une exoplanète appelée Proxima b, qui orbite autour de l’étoile naine rouge Proxima Centauri, est le monde en dehors du système solaire qui a la distance la plus courte à la Terre, étant située à environ quatre années-lumière d’ici.

Il a été vu pour la première fois en 2016, en orbite beaucoup plus près de son soleil que Mercure en orbite autour du nôtre. Si proche, en fait, qu’une année sur Proxima b ne dure que 11 jours terrestres.

L’illustration de l’artiste montre la Terre et l’exoplanète Proxima b. Crédits : PHL / UPR Arecibo / NASA

Un côté de cette planète est toujours illuminé car il fait face à l’étoile tout le temps, et le côté opposé, à son tour, est toujours sombre. C’est parce que ce monde non loin de nous est « verrouillé ».

C’est une réalité probable non seulement sur Proxima b, mais aussi sur des millions, voire des milliards d’autres planètes à travers la Voie lactée.

En raison de cette configuration, les grandes zones éternelles de jour et de nuit sont peut-être trop chaudes ou trop froides, respectivement, pour que quoi que ce soit puisse survivre.

Cependant, les scientifiques pensent que la zone crépusculaire entre eux peut être suffisamment tempérée pour être habitable.

Un article hébergé sur le serveur prépresse arXiv et déjà accepté pour publication dans Journal astronomique analyse quel type spécifique de planète pourrait faire de cette zone, que les astronomes appellent le «terminateur», la plus appropriée pour maintenir la vie.

Vue d’artiste de ce à quoi pourrait ressembler la « zone terminator » sur la planète Proxima b. Crédits : ESO/M. kornmesser

Ni trop, ni trop peu d’eau : juste assez

Dans le cas des planètes rocheuses bloquées par les marées par des étoiles rouges ou des naines M, l’équipe dirigée par Ana Lobo du California Institute of Technology (CalTech) a découvert que les mondes avec un peu d’eau mais pas beaucoup à la surface sont probablement les meilleurs. .

Les étoiles naines rouges sont le type le plus courant dans la Voie lactée. Plusieurs petites exoplanètes rocheuses orbitent si près de ces étoiles relativement faibles et froides qu’elles sont bloquées par les marées. Avec cela, la nuit, le jour, le coucher du soleil et le lever du soleil sont des « lieux » plutôt que des moments sur d’innombrables mondes à travers notre galaxie.

En fait, selon le site Cnet, l’idée est moins étrange qu’il n’y paraît. La Lune, par exemple, est liée aux marées de la Terre, donc le même côté fait toujours face à notre planète.

Lobo et son équipe soutiennent que le « terminator des mondes verrouillés par les marées » est un endroit qui vaut la peine d’être recherché pour la vie extraterrestre.

Ils ont utilisé des modèles climatiques pour découvrir que les soi-disant « mondes aquatiques », où la surface est largement recouverte par un océan, sont moins susceptibles de produire une zone crépusculaire habitable.

De telles planètes sont surnommées « globes oculaires » car un océan central sombre faisant face au soleil peut être entouré d’une zone circulaire blanche de glace de mer qui s’approche du terminateur, ce qui fait que toute la face diurne ressemble à un œil. .

Pour les chances de trouver une vie extraterrestre dans la zone crépusculaire, les scientifiques pensent que les exoplanètes dites « liées à l’eau » sont plus courantes que les mondes « à globe oculaire abondant en eau ».

« Par conséquent, l’habitabilité des terminateurs peut représenter une fraction importante des planètes naines M habitables », a déclaré Lobo.

Les données de l’équipe révèlent également que les mondes humides verrouillés par les marées peuvent perdre de l’eau soit par congélation (côté nuit), soit par vaporisation (côté jour). Ainsi, avec le temps, un monde aquatique peut perdre une partie de son humidité, ce qui rend sa zone terminale plus susceptible d’être tempérée et habitable.

Lire la suite:

James Webb peut aider à examiner l’exoplanète Proxima b

Quant à la planète Proxima b, les astronomes disent qu’ils doivent collecter plus d’observations pour commencer à déterminer les conditions à la surface. Il est possible qu’il soit recouvert par un océan planétaire, ou qu’il ait perdu toute son humidité dans l’espace il y a longtemps – ou quelque chose entre les deux.

La recherche suggère que les atmosphères de mondes similaires sont susceptibles d’être couvertes ou brumeuses, ce qui les rend difficiles à observer et à étudier, bien qu’il puisse y avoir des périodes de ciel clair offrant aux astronomes des fenêtres pour regarder plus profondément dans ces exoplanètes intéressantes, en particulier avec l’utilisation de hautes des observatoires à résolution de nouvelle génération, comme le télescope James Webb.

Jusqu’à présent, Webb n’a pas encore observé Proxima b, mais il a indiqué plusieurs autres systèmes stellaires similaires, tels que Trappist-1, qui comprend plusieurs planètes semblables à la Terre.

Malheureusement, il existe d’autres considérations que le climat de la Terre qui déterminent le potentiel de vie sur les planètes autour des étoiles naines rouges, comme la météo spatiale.

Les étoiles vieillissantes ont la « mauvaise habitude » de brûler plus que les étoiles plus jeunes et plus grosses comme notre Soleil. Cela indique que les planètes en orbite proche dans la zone habitable peuvent être régulièrement dynamitées avec des doses stérilisantes de rayonnement. Cela semble être le cas pour Proxima b, selon certaines observations.

Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre les résultats d’études futures qui pourraient apporter plus d’informations à ce sujet.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !