Les jeunes étoiles peuvent étouffer les planètes

Certaines étoiles libèrent tellement d’énergie qu’elles sont capables de faire exploser l’atmosphère des planètes qui les orbitent. Et cela se produit souvent avant même qu’aucun type de vie n’ait la chance de s’installer. Une nouvelle étude a observé un amas d’étoiles qui pourrait éclairer le déroulement de ce processus de destruction.

Une image du télescope spatial Hubble de l’amas d’étoiles NGC 3293 recouverte de données de l’observatoire de rayons X de Chandra sur des points magenta marquant des sources de rayons X brillantes. Crédits : NASA/CXC/Penn State Univ./K. Getman et al. ; Infrarouge : ESA/NASA JPL-Caltech/Herschel Space Observatory/JPL/IPAC ; le télescope spatial JPL-Caltech/SSC/Spitzer de la NASA ; Optique : MPG/ESO/G. Beccari

La recherche, publiée dans Le Journal Astrophysique, ont analysé un groupe d’environ 6 000 jeunes étoiles qui se sont formées au même moment, il y a entre 7 et 25 millions d’années. Ils ont étudié comment le champ magnétique de ces jeunes étoiles pouvait affecter la formation de planètes à partir de leur disque protoplanétaire.

Pour mener à bien l’étude, les chercheurs ont utilisé le Chandra X-ray Observatory, un télescope spatial lancé par la NASA en 1999. Les étoiles contenues dans une dizaine d’amas émettent un taux élevé de rayons X, conséquence des champs magnétiques stellaires. .

Magnétisme et formation planétaire

L’émission de rayons X est directement liée aux étoiles qui sont plus magnétiquement actives. Selon le niveau de rayonnement électromagnétique émis par eux, les scientifiques peuvent identifier une lueur constante dans les premières années de la vie stellaire.

La lueur constante est suivie d’une baisse du magnétisme qui se produit entre 7 et 25 millions d’années, qui varie selon la masse de l’étoile. Plus le corps est lourd, plus l’activité magnétique se désintègre rapidement.

Dans l’un des amas étudiés, NGC 3293, les jeunes étoiles existent depuis assez longtemps pour que le champ magnétique s’affaiblisse ou, comme cela se produit dans les très grandes étoiles, cesse d’exister.

L’étude a révélé que les émissions élevées de rayons X et de rayons ultraviolets de ces étoiles ont probablement éteint les gaz et la poussière dans leurs disques d’accrétion en très peu de temps.

Ceci, en plus d’inhiber la formation planétaire, fait courir aux planètes qui parviennent à se former un grand risque de voir leurs atmosphères riches en hydrogène disparaître en quelques millions d’années. La seule alternative pour ces planètes serait de créer une réponse à l’activité magnétique stellaire, avec un autre champ magnétique tout aussi puissant pour protéger leur atmosphère.

