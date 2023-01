Des cellules cyborg sont développées par des chercheurs

Les cellules sont des structures fonctionnelles qui composent tous les êtres vivants – à l’exception des virus – et sont responsables de l’exécution de différentes fonctions dans les organismes vivants. De ce fait, elles sont très utiles pour le développement de la recherche, qu’il s’agisse de cellules naturelles ou artificielles, avec des avantages et des inconvénients différents. Pour cette raison, les chercheurs ont développé des cellules cyborg.

Les cellules naturelles peuvent généralement effectuer des tâches complexes grâce à leurs constructions génétiques, mais leur réplication incontrôlée peut poser des problèmes pour un usage thérapeutique. Les artificiels n’ont pas ce problème. Ils sont basés sur un matériau synthétique non réplicatif, mais ils sont plus simples, remplissant des fonctions plus définies et contrôlables.

Dans une récente enquête publiée par Sciences avancées, les chercheurs ont créé une cellule hybride qu’ils ont surnommée une cellule cyborg. Il est composé de matériaux synthétiques simples tout en remplissant les fonctions complexes des cellules naturelles.

Pour que les cellules cyborg se développent, les chercheurs ont assemblé une structure de polymères synthétiques, à l’intérieur de cellules bactériennes. L’insertion de polymères a rendu impossible la division de la cellule bactérienne, mais a maintenu des fonctions essentielles, telles que le métabolisme cellulaire, la mobilité et la synthèse des protéines.

De plus, les cellules ont acquis une plus grande résistance à des facteurs tels que le stress, qui les tuent généralement. Des expériences réalisées sur la cellule cyborg ont également montré qu’elles peuvent être modifiées pour attaquer les cellules cancéreuses dans le corps.

« Nous sommes enthousiasmés par les applications potentielles des cellules cyborg pour résoudre les problèmes environnementaux, diagnostiquer ou traiter les maladies et moduler le microbiote perturbé »

Cheemeng Tan, Ph. D. de l’Université de Californie et co-auteur de la recherche, en réponse à la physique.

Jack Hu, de l’Academia Sinica, en Chine et l’un des co-auteurs de l’étude, met en avant l’intégration de matériaux synthétiques dans la manipulation cellulaire. « Les cellules cyborg démontrent la puissance de la biologie synthétique en combinant des cellules naturelles et des matériaux synthétiques », souligne Hu.

