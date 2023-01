Quel est le plus grand désert du monde ?

Quand on pense à un désert, des températures très élevées et un monde de sable, comme le Sahara, viennent immédiatement à l’esprit. Cependant, ce n’est pas tout à fait la définition de ce qu’est un désert.

Selon Jonathan Wille, climatologue et météorologue antarctique à l’Université de Grenoble en France, un désert est toute région qui reçoit moins de 25 centimètres de précipitations par an, quelle que soit la température.

Ainsi, il existe un endroit au monde où il n’a pas plu depuis environ 14 millions d’années, mais qui est à l’opposé de ce que l’on pense quand on entend le mot désert. Nous parlons de l’Antarctique, le plus grand désert du monde.

Oui, le plus grand désert du monde est l’Antarctique. Image : Gagliardi Photography/

L’Antarctique a une superficie d’environ 14,2 millions de kilomètres carrés. Les faibles précipitations des régions antarctiques, telles que les vallées sèches de McMurdo, sont principalement dues aux températures froides, aux montagnes qui empêchent le passage des nuages ​​de pluie et aux vents très forts qui évacuent l’humidité de l’air.

L’Antarctique est un endroit extrêmement aride, même pour un désert. Selon le Long-Term Ecological Research Network (LTER) de la National Science Foundation (NSF) des États-Unis, les vallées sèches n’ont ni neige ni glace, seulement des lacs gelés en permanence qui peuvent abriter certains microbes, mousses et lichens qui résistent aux conditions de l’emplacement.

Même si les régions centrales du continent ne semblent abriter aucune vie, les manchots et les pétrels vivent dans des régions plus proches de l’océan, où ils peuvent se nourrir de poissons. De plus, les phoques traversent parfois ces endroits également.

Lire la suite:

Et le plus grand désert chaud du monde?

Cependant, le Sahara a toujours sa place d’honneur. Situé dans la partie nord de l’Afrique, il a une superficie d’environ 9,2 millions de kilomètres carrés et est le troisième plus grand au monde, occupant la première position dans le classement du plus grand désert chaud de notre planète.

Bien qu’il soit surtout connu pour ses dunes, le Sahara possède également une grande diversité de paysages qui englobe des terrains rocheux, des salines, des montagnes et des savanes où même l’eau peut être trouvée.

Le Sahara abrite une énorme biodiversité causée par le changement climatique drastique qui s’est produit dans le passé de la région. Parmi les espèces qui vivent dans le désert, il y a des lézards et des serpents qui, en raison de leur sang froid, s’adaptent bien à l’environnement, ainsi que des scorpions, des coléoptères, des fourmis et même des amphibiens. Les oiseaux et les mammifères, tels que les autruches et les chameaux, habitent également la région.

Cela montre que ces régions sont loin d’être sans vie et ne sont pas du tout monotones comme on l’imagine.

Découvrez la liste des 10 plus grands déserts du monde

1er : Antarctique (Pôle Sud) : 14,2 millions de km²

14,2 millions de km² 2ème : Arctique (Pôle Nord) : 13,9 millions de km²

13,9 millions de km² 3ème : Sahara (Afrique du Nord) : 9,2 millions de km²

9,2 millions de km² 4ème : Désert d’Arabie (Moyen-Orient) : 1,855 million de km²

1,855 million de km² 5ème : Désert de Gobi (Asie) : 1,295 million de km²

1,295 million de km² 6ème : Kalahari (Afrique) : 930 mille km²

930 mille km² 7ème : Patagonie (Amérique du Sud) : 673 mille km²

673 mille km² 8ème : Chihuahua (Amérique du Nord) : 501,9 mille km²

501,9 mille km² 9 : Désert du Grand Bassin (Amérique du Nord) : 492 mille km²

492 mille km² 10e : Désert de Syrie (Moyen-Orient) : 470 mille km²

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !