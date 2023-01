Une salle viking géante découverte au Danemark pourrait être liée au roi Harald I

Des archéologues au Danemark ont ​​mis au jour une partie d’une immense salle viking qui pourrait être reliée au roi Harald « Bluetooth » Gormsson, Harald Ier, qui a régné de 958 à 986 après JC à l’époque viking.

La structure, située dans le nord du Jutland, une région qui englobe la pointe la plus septentrionale du Danemark, est « la plus grande découverte de l’ère viking de ce type » au cours de la dernière décennie et mesure 40 mètres de long. Jusqu’à présent, seule la moitié du bâtiment a été fouillée et les archéologues pensent qu’il a été construit entre 950 et 1050 après JC, selon un communiqué.

« Ce fut un choc de découvrir un bâtiment d’une telle ampleur », a déclaré Thomas Rune Knudsen, archéologue aux musées du nord du Jutland qui a dirigé les fouilles de novembre, à Live Science par e-mail. « Les poteaux de transport sur le toit sont énormes. »

La conception de la salle est similaire à d’autres structures de la région, probablement construites sous le règne de Bluetooth (d’où le nom de la technologie Bluetooth actuelle).

Également connu sous le nom de Harald Blåtand, Bluetooth a introduit le christianisme au Danemark et a aidé à unifier le Danemark et la Norvège. Plusieurs structures sont associées à son règne, notamment les forteresses circulaires de Fyrkat, situées le long des rives de la rivière Onsild, et d’Aggersborg, dans le village d’Aggersund. Aujourd’hui, il ne reste des deux forteresses circulaires que leurs talus herbeux.

On sait peu de choses sur la région pendant cette période, a déclaré Knudsen. Bien que les archéologues ne soient pas sûrs du but de la salle, ils savent qu’elle « n’est pas liée à la vie quotidienne, mais un lieu où l’élite sociale se rassemblait, faisait du commerce et avait des guildes ». […] [e era onde] décisions importantes qui façonneraient la région [foram] décidé », a-t-il dit.

Une pierre runique précédemment déterrée est maintenant exposée dans une église romane à Hune, au Danemark (Image : Nordjyske Museer)

La majeure partie de la salle n’a pas encore été fouillée. « Il semble très probable que d’autres bâtiments pourraient exister sur le site », a déclaré Knudsen. « Jusqu’à présent, nous n’avons découvert que la moitié [do] mais il serait étrange qu’il n’y ait rien d’autre à proximité.

Le terrain sur lequel se trouve la salle viking peut être lié à Runulv den Rådsnilde, un noble dont la famille y exploitait une ferme. Cette détermination est basée sur une pierre runique de 1,5 m de haut trouvée à proximité, datée entre 970 et 1020 après JC, gravée des mots « Hove, Thorkild, Thorbjørn a posé la pierre de leur père Runulv den Rådsnilde ».

« La pierre runique et la salle sont des éléments qui appartiennent à l’élite politique et sociale », a déclaré Knudsen. La pierre runique est maintenant exposée dans l’église romane voisine de Hune.

Avec des informations de Live Science

Image en vedette : Nordjyske Museer

