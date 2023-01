Le cratère martien a plusieurs pierres précieuses d’opale, suggérant une vie microbienne

Un ancien lit de lac asséché sur Mars pourrait être jonché de pierres précieuses d’opale, suggèrent de nouvelles données du rover Curiosity de la NASA.

En plus de donner à la surface fissurée du cratère Gale de Mars un éclat semi-précieux, ces opales pourraient être la preuve que l’eau et la roche ont interagi sous la surface martienne beaucoup plus récemment qu’on ne le pensait auparavant, améliorant les perspectives que la vie microbienne y vivait, selon à une étude publiée le 19 décembre dans le Journal of Geophysical Research: Planets.

Les scientifiques se concentrent souvent sur l’eau lorsqu’ils recherchent des signes de vie extraterrestre, car elle est essentielle à la vie telle que nous la connaissons. Mais puisque l’eau ne coule plus sur Mars, les scientifiques doivent chercher des signes géologiques d’eau qui y existaient autrefois. Ces signaux sont présents dans les roches et le sol de la planète rouge, où certains minéraux et structures ne se forment que là où la roche et l’eau ont interagi.

Les chercheurs ont repéré un tel signal ces dernières années autour de fractures à la surface martienne. Autour de certaines de ces fractures se trouvent des « halos » de roche de couleur plus claire, qui, selon les chercheurs, étaient probablement riches en opale. Pour que l’opale se forme, les roches riches en silice doivent interagir avec l’eau.

Maintenant, les chercheurs ont passé au peigne fin les vastes archives d’images de Curiosity et ont découvert que ces halos riches en opales ne sont pas isolés. Au lieu de cela, ils semblent exister dans Gale Crater, l’ancien lit du lac de 154 km de large que Curiosity a exploré depuis le début de sa mission en 2012.

« Notre nouvelle analyse des données d’archives a montré une similitude frappante entre tous les halos de fracture que nous avons observés beaucoup plus tard dans la mission », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Travis Gabriel, physicien de recherche au US Geological Survey, dans un communiqué. « Voir que ces réseaux de fractures étaient si répandus et probablement regorgeant d’opale était incroyable. »

Gabriel et ses collègues étudiaient de vieilles images de la traversée de Curiosity autour de Gale Crater et ont remarqué, dans une image prise bien avant la mission, un léger halo de roche autour d’une fracture.

Ce halo ressemblait presque exactement aux halos trouvés plus récemment. Les données de l’instrument ChemCam de Curiosity, qui analyse les roches par imagerie et spectrométrie, ont montré que ces roches légères nouvellement étudiées contenaient probablement des opales riches en silice.

Pour confirmer la chimie de ces roches, l’équipe de Gabriel a effectué une analyse supplémentaire sur un autre ensemble de halos de fracture à un endroit différent dans le cratère appelé le trou de forage de Lubango.

Des halos de fracture de couleur claire, vus traversant le substratum rocheux, s’étendent dans le sous-sol (Image : Malin Space Science Systems/NASA/JPL-Caltech)

Ici, l’équipe a utilisé l’instrument Dynamic Albedo of Neutrons (DAN) de Curiosity, qui mesure les neutrons projetés de la surface martienne par les rayons cosmiques, des particules à haute énergie provenant de l’extérieur du système solaire qui bombardent constamment Mars.

Ces neutrons rebondissants ralentissent en présence d’hydrogène, l’un des principaux composants de l’eau. Lorsque DAN détecte une proportion plus élevée de neutrons lents, cela indique qu’il y a plus de roches contenant de l’eau (comme l’opale) dans une zone donnée.

Sur le site de Lubango, les résultats de DAN ont confirmé que les halos de couleur plus claire dans le sol contiennent en effet de l’opale, comme le font d’autres sites autour de Gale Crater.

Ces données, avec les images de halos de fracture beaucoup plus tôt dans la mission, indiquent aux chercheurs que l’eau a dû exister dans tout le cratère Gale dans l’histoire plus récente.

« Compte tenu des vastes réseaux de fractures découverts dans le cratère Gale, il est raisonnable de s’attendre à ce que ces conditions souterraines potentiellement habitables s’étendent à de nombreuses autres régions du cratère Gale, et peut-être à d’autres régions de Mars », a déclaré Gabriel. « Ces environnements se seraient formés longtemps après l’assèchement des anciens lacs de Gale Crater. »

Cette nouvelle idée que l’eau a dû survivre dans le cratère Gale longtemps après l’évaporation du lac indique que la vie aurait pu durer un peu plus longtemps, ont déclaré les chercheurs – peut-être même dans la période géologique moderne de Mars, qui a commencé il y a 2 000 ans, il y a 9 milliards d’années ( On pense que Mars a environ 4,6 milliards d’années).

Ces résultats s’ajoutent à une montagne de preuves que l’eau était autrefois omniprésente sur Mars. Pour mieux comprendre le passé aquatique de la planète, les auteurs de l’étude proposent les fractures riches en opales du cratère Gale comme nouvelle destination pour la collecte d’échantillons géologiques ou pour d’éventuelles missions d’exploration humaine.

Avec des informations de Live Science

