« Nouvelle Terre » découverte : James Webb découvre une exoplanète de 99 % du diamètre de la Terre

Après avoir déjà rendu des résultats visuellement époustouflants et scientifiquement spectaculaires au cours de ses six premiers mois de fonctionnement, le James Webb a enregistré une autre étape importante : la confirmation de la découverte de sa première exoplanète. Il a balayé 41 années-lumière dans le cosmos et a trouvé une planète dans la constellation d’Octans avec un diamètre de 99% de celui de la Terre elle-même. Il a été nommé LHS 475 b.

Plus précisément, une équipe d’astronomes du laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins dirigée par Kevin Stevenson et Jacob Lustig-Yaeger a détecté pour la première fois des preuves de l’exoplanète en passant au crible les données générées par le TESS de la NASA.

Cependant, c’est le spectrographe proche infrarouge de Webb (NIRSpec) qui a confirmé l’existence de la planète en observant deux transits devant son étoile mère. « Il ne fait aucun doute que la planète est là. Les données originales de Webb valident cela », a déclaré Lustig-Yaeger dans un communiqué de presse de la NASA.

Comme le note l’agence spatiale, parmi les télescopes en service aujourd’hui (à la fois terrestres et orbitaux), seul Webb a les capacités de résolution pour caractériser avec précision les atmosphères des exoplanètes de la taille de la Terre. L’équipe de recherche travaille toujours à déterminer quel type d’atmosphère se trouve au-dessus de la masse rocheuse en analysant son spectre de transmission.

Il est possible que la planète manque de son isolation gazeuse critique, mais à ces distances, elle pourrait simplement cacher une très petite atmosphère près de la surface. « De manière contre-intuitive, une atmosphère à 100% de dioxyde de carbone est beaucoup plus compacte et devient très difficile à détecter », a déclaré Lustig-Yaeger.

Ils sont convaincus qu’elle n’a pas une atmosphère oppressante similaire à celle de Titan, la lune de Saturne. « Il existe certaines atmosphères de type terrestre que nous pouvons exclure », a déclaré le chercheur. « Il ne peut pas avoir une atmosphère épaisse dominée par le méthane. »

Cela dit, la surface de la planète semble être d’environ 300°C, plusieurs centaines de degrés plus chaude qu’ici sur Terre. Si une couverture nuageuse est découverte dans des études ultérieures, cela pourrait suggérer un climat de serre mondial plus proche de Vénus.

Les chercheurs ont également confirmé que LHS 475 b maintient une orbite verrouillée par les marées avec sa seule étoile de deux jours – trop proche pour essayer avec le Soleil, mais alors que LHS encercle une naine rouge qui produit moins de la moitié de l’énergie de notre Soleil, peut théoriquement maintenir une atmosphère.

