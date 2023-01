Un biologiste explique la «créature à six yeux» dans une vidéo virale

Une vidéo dans laquelle un biologiste révèle qu’une créature plutôt étrange qui semble avoir six yeux devient virale sur le web. Sur Instagram, le matériel publié par Henrique Abrahão, également journaliste, a déjà dépassé les 7 000 likes en seulement trois jours. Sur YouTube, la vidéo cumule déjà 68 000 vues.

L’expert commence la vidéo en disant « Regardez les yeux et la tête de cet animal! » et, peu de temps après, explique qu’il s’agit d’un cerf du genre Muntiacus – ou cerf aboyeur, dans le langage populaire.

Morphologie et reproduction

Selon Abrahão, les étranges structures situées sur la tête de l’animal – qui ressemblent à deux paires d’yeux – sont en réalité des glandes.

« Et ce que vous voyez dans les yeux, c’est la glande oculaire, qui sert à marquer le territoire. […] Il touche simplement une herbe et un arbre et y laisse une substance ».

Cependant, ce n’est pas le seul signe de la démarcation du territoire de la créature. Le nom de cerf qui aboie est dû au son qu’il émet, qui ressemble à un aboiement de chien.

L’espèce est le plus ancien cerf de la planète et est très distincte des autres espèces de la même famille. Contrairement aux autres cerfs, qui ont une certaine période de l’année pour s’accoupler, les muntians peuvent se reproduire à tout moment.

De plus, les cerfs aboyeurs femelles n’ont que six chromosomes dans leurs cellules diploïdes, tandis que les autres cerfs en dépassent 40, ce qui en fait l’espèce de mammifère avec le plus petit nombre de chromosomes.

L’animal a aussi des cornes qui ont tendance à tomber, comme le souligne le biologiste, cependant, ce n’est pas son seul mécanisme de défense. La créature a des crocs marquants, qu’elle utilise pour se battre et se défendre.

Cette créature n’existe pas en Amérique du Sud

Les cerfs aboyeurs n’existent pas en Amérique du Sud, ce qui les rend quelque peu inconnus pour nous.

Ils sont originaires d’Asie du Sud-Est, où ils sont assez communs. Ces animaux peuvent également être trouvés en Inde, au Sri Lanka, au Myanmar, en Indonésie, à Taiwan et dans le sud de la Chine. On peut également les voir dans le bas Himalaya (Népal et Bhoutan) et dans certaines régions du Japon (péninsule de Boso et île d’Ōshima).

Il existe une grande population sauvage de ces créatures en Angleterre, amenées là-bas par des descendants de fugitifs de l’abbaye de Woburn vers 1925. Les animaux se sont rapidement propagés à travers la Grande-Bretagne et le Pays de Galles. En Ecosse, cependant, on ne les trouve généralement pas, car ils sont originaires des régions tropicales. Ils ont été vus en Irlande en 2010 après, vraisemblablement, avoir été emmenés sur l’île par des humains.

