Le cargo SpaceX s’écrase sur Terre

Dans la matinée de ce mercredi (11), à 7h19 (heure de Brasilia), une capsule robotique Dragon, de SpaceX, s’est écrasée sur la côte de Tampa, en Floride. LES « amerrissage» dans l’océan était déjà attendu pour cette date puisque l’engin spatial de la mission cargo CRS-26 s’est déconnecté de la Station spatiale internationale (ISS).

La mission, ainsi nommée parce qu’il s’agissait du 26e vol de ravitaillement effectué par SpaceX vers le laboratoire orbital sous contrat avec la NASA, a décollé au sommet d’une fusée Falcon 9 le 26 novembre 2022.

Lancement de la mission SpaceX CRS-26 vers la Station spatiale internationale (ISS) en novembre. Image : Space X

Environ 3 500 kg de fret ont été transportés par le vaisseau spatial vers l’ISS, y compris deux nouveaux panneaux solaires à amplification de puissance, que les astronautes de la NASA ont installés lors de deux sorties dans l’espace en décembre.

La capsule Dragon CRS-26 s’est désamarrée de la station lundi après-midi (9), revenant sur Terre avec environ deux mille kg de fournitures, de déchets et d’investigations scientifiques.

Parmi la cargaison se trouvaient des équipements que l’équipage utilisait pour faire pousser des plantes en microgravité, du matériel pour une expérience de « bioprospection » et le gilet AstroRad, conçu pour protéger les astronautes des radiations nocives.

« Les membres de l’équipage portaient le gilet AstroRad lors de l’exécution de tâches quotidiennes et ont fourni des commentaires sur la facilité d’enfilage, son ajustement et sa sensation, et l’amplitude de mouvement possible en le portant », a déclaré la NASA dans un communiqué. « Les développeurs du gilet prévoient d’utiliser ces commentaires pour améliorer la conception de la combinaison, qui pourrait fournir une protection contre les radiations aux astronautes lors des missions Artemis sur la Lune. »

Sur Twitter, SpaceX a publié une photo de la traînée de feu formée au moment de la rentrée du vaisseau spatial dans l’atmosphère terrestre :

Aucun autre cargo ISS actuellement opérationnel ne peut apporter en toute sécurité de l’équipement sur Terre comme celui-ci est capable de le faire. Les deux autres cargos actifs – le vaisseau spatial Cygnus de Northrop Grumman et le véhicule russe Progress – sont incinérés dans l’atmosphère terrestre à la fin de leur temps en orbite.

