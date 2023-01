Sol subit une autre éruption du type le plus violent en un peu plus de 24 heures

Le mardi (10), le Apparence numérique ont rapporté que, la veille, une tache hyperactive du Soleil avait connu une éruption de classe X1.9 (le type le plus puissant), dans le cadre d’une vague d’épisodes similaires successifs. Maintenant, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis a révélé qu’une autre explosion du même type s’est produite un peu plus de 24 heures plus tard.

Selon l’entité, cette fois l’événement provenait d’un point nouvellement émergent qui s’est tourné vers la Terre. Le phénomène a été enregistré par le Solar Dynamics Observatory de la NASA à 19h47 mardi, à l’heure de Brasilia, et marque la troisième explosion de classe X en moins d’une semaine.

selon la plateforme spaceweather.com, l’éruption a envoyé un panache de débris dans l’espace et le rayonnement a ionisé la haute atmosphère terrestre, déclenchant des coupures de courant radio dans le Pacifique Sud.

Qu’est-ce qu’une éruption solaire

Le Soleil a un cycle d’activité de 11 ans et se trouve actuellement dans ce que les astronomes appellent le cycle solaire 25. Ce nombre fait référence à des cycles qui ont été suivis de près par les scientifiques.

Au plus fort des cycles solaires, le Soleil présente une série de taches à sa surface, qui représentent des concentrations d’énergie. Lorsque les lignes magnétiques s’emmêlent dans les taches solaires, elles peuvent « casser » et générer des rafales d’énergie.

Selon la NASA, ces sursauts sont des explosions massives du Soleil qui projettent des particules chargées de rayonnement hors de l’étoile. Les flashs (drapeaux) sont classés dans un système de lettres par la NOAA – A, B, C, M et X – en fonction de l’intensité des rayons X qu’ils libèrent, chaque niveau étant 10 fois l’intensité du dernier.

L’explosion la plus récente, par exemple, était de type X.09 (un exemple relativement faible de la classe d’éruptions la plus puissante).

Ces événements envoient des particules chargées de rayonnement solaire à une vitesse incroyable de 1,6 million de km/h, atteignant encore plus en cas de drapeaux de classification plus élevés. Normalement, ils mettent quelques jours pour atteindre la Terre lorsqu’ils sont dirigés vers notre planète.

