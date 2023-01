SpaceX envisage de lancer Starship en février 2023

SpaceX, la société du milliardaire Elon Musk, est en train de préparer le vaisseau spatial Starship qui pourra voler pour la première fois le mois prochain, si tout se passe comme prévu. Musk lui-même a déclaré sur Twitter, samedi dernier (7), qu’il y a de fortes chances que le test ait lieu fin février.

L’objectif de Starship sera de transporter des personnes et des marchandises directement vers la Lune et Mars. Le grand véhicule est composé de deux éléments, tous deux conçus pour être entièrement réutilisables. Le prochain vol d’essai orbital impliquera apparemment un prototype Super Heavy connu sous le nom de Booster 7 et la variante Ship 24 Starship.

SpaceX, dans son installation Starbase dans le sud du Texas, a déjà soumis les prototypes à plusieurs tests. Le Booster 7 et le Ship 24 ont tous deux effectué des tests de « feu statique », qui consistent simplement à allumer les moteurs avec les navires ancrés au sol. Elon Musk compte effectuer un nouveau feu statique sur le Booster 7 avant de l’envoyer en vol.

Le prochain vol d’essai décollera de Starbase. Le vaisseau spatial Ship 24 ne fera qu’un seul tour de la Terre, puis reviendra directement dans l’océan Pacifique. Le Booster 7 fera apparemment sa propre plongée dans le golfe du Mexique au large des côtes du Texas.

Le test orbital sera le premier vol d’essai de Starship depuis 2021, lorsqu’un prototype de Starship à trois moteurs appelé SN15 a grimpé d’environ 10 kilomètres dans le ciel du Texas, puis est revenu pour un atterrissage en toute sécurité à Starbase. Le vol du Booster 7 et du Ship 24 marquera la première fois qu’un véhicule Super Heavy prendra son envol.

