Décidé! La Russie annonce comment elle sauvera les astronautes de l’ISS après une fuite

Tel que rapporté par Apparence numérique, une grave fuite a été identifiée dans la capsule Soyouz MS-22, en provenance de Russie, il y a environ un mois. Il s’avère que ce même engin spatial, actuellement amarré à la Station spatiale internationale (ISS), servirait à ramener sur Terre l’équipage qu’il y a emmené.

La capsule Soyouz MS-22, amarrée à la Station spatiale internationale, photographiée avant la fuite en décembre 2022. Image : Roscosmos

Les responsables russes avaient annoncé que la « décision finale » à ce sujet serait révélée dans les premières semaines de janvier. Conformément à ce qui avait été promis, la manière dont les cosmonautes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, ainsi que l’astronaute Frank Rubio, de la NASA, rentreront chez eux a été dévoilée ce mercredi (11).

Selon l’agence de presse AFP, l’agence spatiale russe Roscosmos enverra un nouveau vaisseau spatial Soyouz (via une mission nommée MS-23) pour récupérer l’équipage de la mission MS-22.

Frank Rubio, astronaute de la NASA, et ses compagnons de mission russes Soyouz MS-22, Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin. Image : Roskosmos

Cela devrait avoir lieu le 20 février, un lundi, comme l’a rapporté le chef de l’agence, Yuri Borisov. Il a souligné que Roscosmos avait discuté de la décision avec la NASA, qui était d’accord avec le plan.

L’agence spatiale américaine a même consulté SpaceX sur la possibilité que la société d’Elon Musk aide à sauver l’équipage. Dans ce cas, les membres de la mission MS-22 reviendraient sur Terre à bord d’un vaisseau spatial de secours Crew Dragon ou, à la place, davantage de sièges seraient ajoutés à la capsule Endeavour, qui est déjà amarrée à l’ISS et ramènera l’équipage de la mission à la maison. Crew-5 en février.

Rien de tout cela ne sera nécessaire à la fin. Cette responsabilité sera assumée par la capsule Soyouz MS-23, qui sera lancée en tant que cargo, apportant des fournitures à la station, et reviendra sur Terre avec Prokopyev, Petelin et Rubio à bord.

À l’origine, la mission MS-23 devait être lancée en mars, transportant deux cosmonautes russes et un astronaute américain en orbite.

Borisov a déclaré que les autorités spatiales russes avaient envisagé la possibilité de lancer le nouveau Soyouz avec un membre d’équipage, mais avaient décidé de ne pas le faire car cela nécessiterait des préparatifs plus longs.

Un vaisseau spatial russe touché par un micrométéoroïde

En cas de situation d’urgence survenant dans le laboratoire orbital nécessitant l’évacuation de tout l’équipage avant l’arrivée de la nouvelle capsule, Borisov a déclaré que les autorités spatiales vérifieront que le Soyouz MS-22 pourrait être utilisé en toute sécurité à cette fin.

Le chef de l’agence spatiale russe a également révélé que les enquêtes sur la fuite de la capsule MS-22 avaient été causées par l’impact d’un micrométéoroïde. Et il a ajouté que le vaisseau spatial endommagé sera finalement renvoyé sur Terre sans équipage.

Selon Roscosmos et la NASA, l’incident n’a posé aucun danger pour l’équipage de la station. Outre Prokopyev, Petelin et Rubio, quatre autres astronautes sont actuellement à l’avant-poste spatial : Nicole Mann et Josh Cassada (NASA), Koichi Wakata (Japan Aerospace Exploration Agency – JAXA) et Anna Kikina (Roscosmos).

