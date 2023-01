La conscience chez les robots est un nouveau pari des scientifiques

L’intelligence artificielle a connu une belle avancée en 2022, de l’émergence des chatbots, contribution aux avancées de la médecine et de l’industrie du divertissement, aux générations populaires d’images qui ont récemment explosé sur les réseaux. Cependant, l’industrie ne veut pas s’arrêter là, la prochaine étape est la sensibilisation.

Le thème attire l’attention de nombreux passionnés, dont Hod Lipson, ingénieur en mécanique responsable du Creative Machines Laboratory de l’Université de Columbia, aux États-Unis.

Dans une interview avec Le New York Times, il a souligné qu’il y a quelques années, parler de conscience artificielle était tabou, mais que maintenant nous sommes peut-être prêts à en discuter. « Ce sujet était tabou. Il nous était presque interdit d’en parler – « Ne parlez pas du mot C ; tu ne seras pas intronisé’ – donc au début, j’ai dû le cacher, comme si c’était autre chose. souligne Lipson.

Pour certains scientifiques, le débat sur le développement de la conscience chez les robots relève de la science-fiction, comme dans Westworld, mais pour Lipson, c’est un objectif qui modifierait complètement l’humanité telle que nous la connaissons aujourd’hui.

« Ce n’est pas juste une autre question de recherche sur laquelle nous travaillons – c’est Les question” Hod Lipson

Lire la suite:

Qu’est-ce que la conscience ?

Qu’est-ce que la conscience, cependant, est l’une des plus grandes questions philosophiques qui existent. S’il n’est pas possible de comprendre la conscience humaine elle-même, comment pouvons-nous la reproduire dans des robots grâce à l’intelligence artificielle ?

Pour la Philosophie, le concept de conscience n’est pas clair, il est vague et discutable. Et scientifiquement, comme le souligne le NYT, ce qu’est la conscience n’a pas encore été découvert. Les tentatives de l’associer à une région ou à une fonction du cerveau n’ont pas été couronnées de succès.

Pour Hod Lipson, le concept de conscience est assez simple, il suffit de « s’imaginer dans le futur ». C’est-à-dire une machine capable non seulement d’apprendre et de corriger les erreurs, mais aussi dotée d’assez d’intelligence pour imaginer comment elle peut être meilleure et évoluer vers cette amélioration.

Ainsi, le chercheur a passé une bonne partie de sa vie à développer des machines capables d’évoluer selon une méthode proche de la sélection naturelle. Machines capables de réponses évolutives aux environnements changeants et aux erreurs ou blessures dans le corps mécanique.

Cependant, on ne sait toujours pas si cela rendrait réellement les robots conscients. La conscience ou juste des machines reproduisant des actions humaines et des impulsions programmées pour être faites.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !