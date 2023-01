Des études sont développées pour surveiller le changement climatique

Le changement climatique causé par le réchauffement climatique a affecté le monde entier. En conséquence, les extrêmes climatiques ont été perçus plus fréquemment, soit par des climats beaucoup plus froids, soit par des climats beaucoup plus chauds. Par conséquent, des technologies pour surveiller les zones où le changement climatique a rendu les conditions plus chaudes et plus sèches ont été développées.

Trois études ont été développées par l’Université Flinders en Australie. L’objectif est d’évaluer les effets des sécheresses sur les vagues de chaleur, la salinité des sols et la santé de la végétation. Les études ont été développées en partenariat avec des chercheurs chinois et d’autres scientifiques australiens.

La première des trois enquêtes a cartographié les régions de la planète où les zones les plus touchées par le réchauffement climatique ont été délimitées par rapport à la baisse de l’humidité du sol due au réchauffement climatique. L’étude a été publiée dans Journal d’hydrologie et utilisé une méthode de modélisation informatique pour délimiter les zones sur une carte.

Surveillance spectrale et changement climatique

Les deux autres études ont été menées par la China Agricultural University en partenariat avec Flinders. Les scientifiques ont travaillé ensemble pour améliorer les technologies de télédétection hyperspectrale. Ces technologies sont utilisées pour observer la salinité des sols irrigués et comment la sécheresse affecte la végétation.

« Ces deux études fournissent des méthodes pour évaluer les effets à grande échelle du réchauffement climatique et de la variabilité accrue des précipitations dans les extrêmes chauds, l’aridité, la dégradation des sols et la sécurité alimentaire, afin de planifier la future résilience de notre environnement et de nos systèmes agricoles. » souligne Huade Guan de l’Université Flinders en réponse à physique.

Une de ces études a été publiée dans Science de l’environnement total et examine comment différentes régions sont affectées par le réchauffement climatique. Alors que certains sont touchés par des vagues de chaleur plus fréquentes, d’autres souffrent d’une forte variabilité de l’humidité du sol à proximité des racines.

Les régions les plus touchées par les occurrences fréquentes de chaleur extrême sont les zones situées dans les régions sèches, les chaînes de montagnes et les plateaux, où la variabilité de l’humidité des racines est plus faible en raison de facteurs tels que le manque d’eau, un relief plus escarpé et des températures basses. D’autres facteurs tels que la dégradation de la végétation naturelle peuvent également augmenter l’incidence des vagues de chaleur.

Les dernières recherches ont surveillé le flux de rayonnement électromagnétique réfléchi par rapport à la quantité d’énergie qui tombe sur le sol. Le modèle exponentiel développé en surveillant ce flux a permis d’améliorer le suivi spectral pour une évaluation rapide de la salinité du sol.

La surveillance de la salinité peut être très utile dans les plaines inondables et les champs d’irrigation. « La salinité des sols affecte environ 23% des terres cultivées, en particulier dans les zones agricoles irriguées, arides et semi-arides, et est l’un des principaux facteurs qui limitent le développement durable de l’agriculture », souligne Guan.

