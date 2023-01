Une vidéo montre une fusée Virgin Orbit tombant de la Terre après un échec

Tel que rapporté par Apparence numérique, Virgin Orbit, société du milliardaire Richard Branson, a effectué un lancement depuis le port spatial de Cornouailles, en Angleterre, qui avait tout pour être historique. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et la mission, nommée « Start Me Up » inspirée de la célèbre chanson des Rolling Stones de 1981, a été interrompue en raison d’une anomalie dans la fusée.

Le Boeing 747 modifié appelé Cosmic Girl a décollé à 20h09 (heure de Brasilia) lundi (9), transportant la fusée LaucherOne sous une aile, dans ce qui allait devenir le premier lancement orbital du Royaume-Uni et la première mission commerciale à décoller de Europe de l’Ouest.

De son côté, le premier étage a rempli son rôle, s’écartant correctement environ 3,5 minutes après avoir été lancé par Cosmic Girl, à 11 000 mètres d’altitude. Cette rentrée a été filmée par un observateur des îles Canaries, un territoire Français situé au large de l’Afrique.

La fusée transportait neuf satellites qui rempliraient des rôles civils et militaires : une expérience de fabrication en orbite par la société britannique Forge de l’espace; plusieurs cubesats de défense britanniques (dont deux pour étudier l’ionosphère, la couche supérieure de l’atmosphère terrestre) et un satellite de navigation global expérimental cofinancé par l’Agence spatiale européenne (ESA).

L’écrasement de la fusée s’est produit vers 20h18 et la rentrée a été enregistrée depuis Lanzarote, l’une des îles Canaries. La vidéo, publiée sur Twitter et YouTube, a été réalisée par Ramón López, un contributeur du Spanish Meteor Network.

Selon le scientifique et traqueur de satellites Marco Langbroek, il y a peu de chances que la boule de feu montrée dans la vidéo soit sans rapport avec le crash du premier étage de LauncherOne.

« La position de visée, l’emplacement du ciel (bas ouest-nord-ouest vu de Lanzarote) et la direction du mouvement de l’objet rentrant, ainsi que le moment, correspondent bien à la trajectoire de lancement », a écrit Langbroek sur Twitter.

cause d’anomalie

Virgin Orbit et l’agence spatiale britannique (UKSA) ont ouvert une enquête pour savoir ce qui s’est passé. D’après le site espace.comles soupçons se portent sur une rupture de la conduite de carburant du premier étage de la fusée, mais on ne sait toujours pas avec certitude ce qui a pu causer l’anomalie.

« Nous travaillerons sans relâche pour comprendre la nature de l’échec, prendre des mesures correctives et retourner en orbite une fois que nous aurons terminé une enquête complète et un processus d’assurance de mission », a déclaré Virgin Orbit dans un communiqué publié après l’échec du lancement.

