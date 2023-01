Des scientifiques découvrent un disque circumstellaire d’éléments inhabituels dans une supernova

Une étude récemment publiée dans The Astrophysical Journal Letters a souligné que la compréhension des facteurs qui imprègnent l’explosion d’une supernova peut élargir les connaissances sur les dernières étapes de la vie de ces étoiles massives. C’est parce que les éléments vus dans une supernova reflètent la composition de l’étoile mourante au moment de l’explosion.

Les étoiles massives, qui ont environ huit fois la masse du Soleil ou plus, ont des couches d’éléments plus lourds que l’hydrogène (généralement l’élément principal des étoiles), comme l’hélium, le carbone, l’oxygène, etc.

Lire la suite:

Selon Hanindyo Kuncarayakti, chercheur à l’Académie de Finlande, Département de physique et d’astronomie de l’Université de Turku, Finlande, « Tout au long de leur vie, les étoiles peuvent perdre une partie de leur masse, par l’éjection de flux de particules, un processus connu comme des vents stellaires. Ce processus affecte également le Soleil, par exemple.

« Une perte de masse vigoureuse peut supprimer complètement toute l’enveloppe d’hydrogène qui existe dans cette étoile, de sorte que les couches internes peuvent être exposées et la masse perdue par l’étoile peut créer de la matière circumstellaire », a ajouté le chercheur.

Des supernovae avec de la matière circumstellaire riche en hydrogène et d’autres riches en hélium ont déjà été identifiées. Rien qu’en 2021, les chercheurs ont découvert des supernovae avec de la matière carbone-oxygène circumstellaire. Sur la base de cette découverte, une équipe dirigée par le chercheur Kuncarayakti a découvert la supernova (SN) 2021ocs, observée avec le Very Large Telescope (VLT), de l’Observatoire européen austral (ESO), au Chili.

De l’oxygène et du magnésium ont été trouvés autour de l’étoile

Kuncarayakti a déclaré, impressionné, que la supernova « avait de fortes caractéristiques d’oxygène et de magnésium, et que l’objet avait une durée de vie extraordinairement longue et bleue ». Ces observations suggèrent que le gaz en expansion, riche en oxygène et en magnésium, pourrait entrer en collision avec de la matière de supernova circumstellaire. On pense que cette matière aurait pu être formée par l’étoile précurseur environ mille jours avant l’explosion de la supernova, mais il est difficile de découvrir si ce point est réel.

« En observant de nouveaux types de supernovae, nous obtenons des informations précieuses sur les derniers stades de la vie des étoiles massives », a déclaré le professeur d’astronomie Seppo Mattila de l’Université de Turku, qui a également participé à l’étude avec Kuncarayakti.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !