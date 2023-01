Le premier lancement de fusée orbitale ABL Space échoue

La fusée RS1 d’ABL Space a été lancée lors de sa première mission orbitale mardi (10), s’élevant de la plate-forme du Pacific Spaceport Complex sur l’île de Kodiak, en Alaska.

La fusée à deux étages a échoué lors de son premier vol, pour lequel elle était censée amener une paire de cubesats en orbite terrestre basse comme prévu, ont déclaré des représentants de l’ABL (le lancement n’a pas été diffusé en direct).

Lire la suite:

« Après le décollage, le RS1 a mal fonctionné et s’est arrêté prématurément. L’équipe travaille sur nos procédures de réponse aux anomalies en coordination avec la PSCA et la FAA », a déclaré l’ABL via Twitter 23 minutes après le décollage.

Image : Reproduction/Twitter/Espace ABL

« Ce n’est pas le résultat que nous attendions aujourd’hui, mais celui auquel nous nous sommes préparés. Nous reviendrons vers vous avec des informations supplémentaires dès qu’elles seront disponibles. Merci à tous pour le soutien », a ajouté la société dans un autre tweet.

Après le décollage, RS1 a connu une anomalie et s’est arrêté prématurément. L’équipe travaille sur nos procédures de réponse aux anomalies en coordination avec la PSCA et la FAA. — ABL (@ablspacesystems) 10 janvier 2023

Mardi était le deuxième jour consécutif à connaître une anomalie de lancement. Lundi, la fusée LauncherOne de Virgin Orbit n’a pas réussi à atteindre l’orbite lors du premier décollage de la société depuis le Royaume-Uni, entraînant la perte de neuf satellites.

Avec des informations de Space.com

La NASA finance des projets audacieux d’exploration spatiale (elle possède même un hydravion)

Il semble que la NASA soit prête à investir dans des concepts audacieux dans son intention d’avancer de plus en plus dans l’exploration spatiale. Des projets audacieux ont été financés par l’agence – comme celui qui propose le développement d’un hydravion capable de traverser l’atmosphère brumeuse de Titan, la plus grande lune de Saturne, et de naviguer dans ses océans.

Lire le reste du rapport sur ce lien.

Image en vedette : Reproduction/Twitter/Espace ABL

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !