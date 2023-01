La Chine lance des pièces d’or et d’argent pour célébrer sa station spatiale

Après avoir terminé la construction de sa première station spatiale, la Chine aura des pièces commémoratives en relation avec l’exploit.

La Banque populaire de Chine a lancé lundi des pièces d’or et d’argent. La première présente la station Tiangong illustrée avec le vaisseau spatial de l’équipage de Shenzhou et les véhicules de fret de Tianzhou amarrés à chaque extrémité du module central de Tianhe.

Lire la suite:

Le rendu enregistré capture également les grands panneaux solaires s’étendant des modules de cockpit des laboratoires Wentian et Mengtian et un taïkonaute chinois portant une combinaison spatiale Feitian à l’extrémité du bras robotique de la station spatiale.

La conception inversée est complétée par le logo Chinese Manned Spaceflight Project (CMS), les mots «China Space Station» (en chinois) et la dénomination 50 yuans. La pièce en or 24 carats de 18 mm est limitée à 20 000 pièces.

La pièce d’argent pèse 30 grammes et représente deux taikonautes travaillant à l’extérieur de la station spatiale. L’un des astronautes est monté à l’extrémité du bras robotique, tandis que l’autre est à mi-chemin d’un sas. Contrairement à la pièce d’or, la pièce d’argent est partiellement colorée, avec un fond d’espace représenté en violet, rose, bleu et vert luminescents.

À gauche de la prise de vue extravéhiculaire se trouvent de petites représentations de la stratégie de développement en «trois étapes» ou phases par laquelle le programme spatial chinois est passé pour amener son programme de vols spatiaux habités là où il se trouve actuellement. Les trois étapes présentées sont le lancement d’engins spatiaux habités, le déploiement de laboratoires monomodules, et enfin la station spatiale multimodules telle qu’elle existe aujourd’hui.

Image : Banque populaire de Chine

Comme la pièce d’or, le revers de la pièce d’argent affiche également le logo CMS, « China Space Station » (en chinois) et la valeur de 10 yuans. Il mesure 40 mm et est limité à un tirage maximum de 50 000 pièces.

Les pièces d’or et d’argent partagent un dessin d’avers ou de devant commun avec l’emblème de la République populaire de Chine, ainsi que le pays (Chine) et l’année d’émission (bien que les pièces soient émises en 2023, elles sont datées de 2022, le l’année où la station spatiale a été déclarée complète).

Les pièces ont été frappées par Shenzhen Guobao et seront distribuées par China Gold Coin. Les détails de la vente, y compris les prix des deux pièces, sont disponibles sur le site Web du China Gold Coin Network.

En plus des pièces de monnaie, le pays a également publié quatre timbres-poste pour célébrer l’exploit.

Image : Service postal chinois

La Chine a fait des choses similaires dans le passé, comme lorsqu’elle a publié des pièces célébrant sa première mission sur Mars. Intitulée « China’s Space Station », elle présente des illustrations de la fusée lourde Longue Marche 5B, des icônes de différentes disciplines scientifiques, deux taïkonautes en sortie dans l’espace et la station spatiale terminée.

Les timbres, qui devraient être disponibles pendant six mois, ont une valeur faciale d’environ 1 R$ et se vendent environ 5 R$.Ils sont limités à 8 millions de séries et 1,1 million de dépliants.

Avec des informations de Space.com

Image en vedette : Banque populaire de Chine

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !