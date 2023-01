Pluton: connaître quelques faits sur l’ancienne planète

Pluton porte le nom du dieu des enfers romains, l’équivalent d’Hadès dans la mythologie grecque. Elle a été considérée comme une planète depuis sa découverte le 9 février 1930 par Clyde Tombaugh, jusqu’en 2006, date à laquelle elle a été rétrogradée en planète naine. faits sur pluton:

Taper: planète naine

planète naine Diamètre: 2 376,6 km

2 376,6 km Distance moyenne du Soleil : 5,9 milliards de kilomètres

5,9 milliards de kilomètres La gravité: 0,62 m/s²

0,62 m/s² période d’orbite : 248 années terrestres

248 années terrestres Période de rotation : 6,38 jours terrestres

Comment Pluton a été découvert

Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne ont été découverts il y a des siècles.Comme ce sont des planètes visibles à l’œil nu, il n’y a pas de date précise pour leur première observation.

Uranus et Neptune ont été découverts respectivement en 1781 et 1864. La découverte de Pluton est intervenue après que Percival Lowell en 1906 se soit rendu compte que quelque chose influençait l’orbite de ces deux dernières planètes à découvrir.

De là, Lowell a commencé sa recherche de la planète X. En 1916, l’astronome est mort, mais pas avant de laisser un héritage et beaucoup d’argent pour cette nouvelle planète à découvrir.

La recherche s’est poursuivie jusqu’au 18 février 1930, lorsque Clyde Tombaugh a trouvé Pluton parmi les étoiles. Pas tout à fait ce que Lowell recherchait, étant trop petit pour influencer les orbites d’autres planètes, mais toujours une excellente trouvaille.

Pluton : Planète x Planète naine

Lorsqu’elle a été découverte, Pluton a automatiquement été considérée comme une planète, et cela a duré jusqu’à ce que d’autres objets similaires soient découverts au cours des décennies suivantes au-delà de l’orbite de Neptune. L’un de ces objets était Eris aussi gros que Pluton, il devrait donc également être considéré comme une planète.

Ce débat a pris fin en 2006, lorsque l’Union astronomique internationale (UAI) a défini certaines exigences pour qu’un objet soit considéré comme une planète, ce qui a rétrogradé Pluton dans la catégorie des planètes naines.

Les exigences définies par l’IAU sont les suivantes :

Être en orbite autour du Soleil

Être assez grand pour que la gravité le rende sphérique

Être gravitationnellement dominant de sa propre zone orbitale

Bien que Pluton remplisse les deux premières exigences, elle n’est pas dominante sur son orbite, car elle croise celle de son voisin glacé Neptune, ce qui la rend non considérée comme une planète.

Sa décision de ne plus être considérée comme une planète est très contestée dans le milieu universitaire. Certains astronomes soulignent que l’IUA a pris des décisions hâtives en procédant à la rétrogradation, en plus de n’avoir aucun sens scientifique. Cependant, Pluton est toujours officiellement considérée comme une planète naine.

taille de Pluton

Bien qu’elle soit la plus grande des 5 planètes naines et le plus gros objet du système solaire, après Neptune. Comparée aux autres corps du système solaire, Pluton est relativement petite.

Elle mesure un peu plus de 2370 kilomètres de diamètre, mais est 5 fois plus petite que la Terre et 1,5 fois la Lune.Si un voyage en voiture était effectué à l’équateur de la planète naine, cela pourrait se faire en cinq jours environ.

En plus de la Lune de la Terre, Pluton est également plus petite que la plupart des autres satellites naturels du système solaire. La planète naine est également plus petite que Ganymède, Titan, Callisto, Io, Europa, Triton.

orbite et rotation

L’orbite de Pluton prend environ 248 années terrestres et elle n’est pas dans le même plan orbital que les autres planètes, elle est inclinée d’environ 17°. De plus, son orbite est très elliptique, de sorte qu’à certains moments, environ un dixième de la durée de son orbite, Pluton est plus proche du Soleil que Neptune.

Cette orbite super elliptique fait que la planète naine a parfois une atmosphère. Lorsqu’il est le plus proche du Soleil, la glace à sa surface fond, créant une atmosphère. Cependant, à mesure que Pluton s’éloigne, les gaz se regelent.

Quant aux jours plutoniens, la planète met en moyenne environ 6,4 jours terrestres pour tourner autour de son axe. Ce mouvement, comme celui d’Uranus, se fait latéralement, ayant une inclinaison de 120°.

Jusqu’où est-il

Pluton se situe en moyenne à 39,5 UA (Unité Astronomique ou Distance de la Terre au Soleil) du Soleil. Variant entre 29,5 UA à son périhélie et 49,5 UA à son aphélie. Il est si loin que la lumière du soleil met environ 9 heures pour l’atteindre, voyageant même à 300 000 kilomètres par seconde.

Vu de Pluton, le Soleil semble n’être qu’un point lumineux dans le ciel. Sa luminosité sur la planète naine est 1000 fois inférieure à celle perçue sur Terre, mais toujours 150 à 450 fois plus brillante que la lumière de la Pleine Lune.

Sa distance à la Terre varie également au fur et à mesure que la planète termine son orbite. Être à 7,5 milliards de kilomètres au point le plus éloigné et à 4,28 milliards de kilomètres au plus proche. La distance rend son observation à l’œil nu sur Terre impossible, nécessitant un télescope d’une ouverture d’au moins 20 cm.

L’envoi du vaisseau spatial New Horizon sur Pluton a pris 9,5 ans. Lors de son lancement en 2006, le vaisseau spatial était le plus rapide de l’époque, se déplaçant à environ 58 500 kilomètres à l’heure. Lorsqu’elle est passée près de Jupiter, elle disposait encore d’un gain gravitationnel qui faisait monter sa vitesse à 83 000 km/h, ce qui réduisait son trajet de trois ans.

Composition plutonienne

Comme la Terre, Pluton est rocheuse et fait partie de la ceinture de Kuiper, une région de corps glacés au-delà de Neptune. Il est composé d’un noyau rocheux et est recouvert d’un manteau d’eau gelé. Son manteau glacé est dû à sa température qui varie entre -226°C et -240°C.

Le paysage plutonien est composé de montagnes pouvant atteindre 3 kilomètres de hauteur, de vallées, de plaines et de cratères, dont l’un des plus célèbres est en forme de cœur et est connu sous le nom de Tombaugh Regio. Les scientifiques n’ont pas encore trouvé d’anneaux sur Pluton, comme ils l’ont observé sur d’autres planètes naines.

Les couleurs de Pluton varient considérablement et peuvent avoir des régions avec des zones blanches, jaunes et rouge foncé, mais la majeure partie de sa surface a une couleur brunâtre clair.

Pluton est brun clair mais a des taches blanches, jaunes et rouge foncé. [Imagem: CC0 Domínio público/Px Here]

Lunes de Pluton

Pluton compte actuellement cinq lunes connues, à savoir : Charon, Nix, Hydra, Cerberus et Styx. Ces satellites se sont probablement formés à partir de collisions entre la planète naine et d’autres corps glacés de la ceinture de Kuiper.

Le plus grand d’entre eux est Charon, un corps sphérique d’environ 1200 kilomètres de diamètre. Il fait plus de la moitié du diamètre de Pluton, ce qui en fait le plus grand satellite naturel du système solaire par rapport à la planète autour de laquelle il orbite. En raison de leur taille, de nombreux astronomes désignent également Pluton et Charon comme une planète naine double ou un système binaire.

Charon a son mouvement entièrement synchronisé avec Pluton, ne montrant toujours qu’une seule de ses faces à la planète naine. En effet, le temps qu’il faut à Charon pour orbiter autour de Pluton est le même que celui qu’il faut pour tourner autour de son axe.

Nix, Hydra, Cerberus et Styx sont déjà des lunes beaucoup plus petites et irrégulières. Ils ne sont pas synchronisés avec la rotation de Pluton. Ils tournent de manière rapide et désordonnée autour de la planète naine, lui montrant ses différents visages.

Missions sur la planète naine

A ce jour, la seule mission réalisée dans le but de mieux connaître la planète naine était New Horizon. Il a capturé des images haute résolution de la surface plutonienne et de sa lune Charon, ainsi que l’étude de la surface et de l’atmosphère de la planète naine lorsqu’elle a volé à environ 12 500 kilomètres de Pluton.

En 2019, elle a également étudié un autre objet de la ceinture de Kuiper, un objet de contact binaire appelé Arrakoth. Après cela, il a quitté le système solaire, devenant la cinquième sonde interstellaire jamais construite par l’homme.

