Découvrez quand la NASA et SpaceX devraient amener de nouveaux astronautes sur l’ISS

La nouvelle mission habitée de SpaceX sous contrat avec la NASA pour emmener des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) est sur le point de se produire, selon un communiqué publié par l’agence.

Très probablement, la mission Crew-6 décollera à la mi-février. A cette occasion, une fusée Falcon 9 transportera la capsule Endeavour avec un équipage de quatre personnes, qui passeront environ six mois à vivre et à travailler dans le laboratoire orbital.

Les quatre membres d’équipage qui composent la mission SpaceX Crew-6 : Andrey Fedyaev (Roscosmos), Warren « Woody » Hoburg et Stephen Bowen (NASA) et Sultan Al Neyadi (EAU). Image : Space X

Crew-6 sera le 10e vol habité de SpaceX et mettra en vedette une paire d’astronautes de la NASA, le commandant de mission Stephen Bowen et le pilote Woody Hoburg, ainsi que l’astronaute des Émirats arabes unis (EAU) Sultan Al Neyadi et le cosmonaute de Roscosmos Andrey Fedyaev. Pour tous sauf Bowen, qui s’est rendu trois fois sur l’ISS, ce sera une première mission dans le complexe scientifique orbital.

Bowen et Hoburg ont été appelés à faire partie de la mission Crew-6 en décembre 2021. Fedyaev a rejoint l’équipage en juillet 2022, dans le cadre d’un accord d’échange de siège entre la NASA et Roscosmos. Le même mois, Al Neyadi a également rejoint la liste d’équipage.

La participation d’Al Neyadi repose sur un contrat signé en 2021 entre la NASA et la société Axiom Space. Selon le document, un astronaute de l’agence américaine effectuerait une mission Soyouz vers l’ISS en échange d’un siège pour Axiom sur un lancement commercial américain. Alors que la société a conclu un accord en avril 2022 avec le centre spatial Mohammed bin Rashid des Émirats arabes unis, Al Neyadi a été sélectionné.

Les astronautes de Crew-6 devraient passer quelques jours avec l’équipage de la mission Crew-5, dont le retour sur Terre est prévu en février. Les membres de Crew-6 resteront sur l’ISS jusqu’à ce que la mission Crew-7 arrive au cours du second semestre de cette année.

