La NASA finance des projets audacieux d’exploration spatiale (elle possède même un hydravion)

Il semble que la NASA soit prête à investir dans des concepts audacieux dans son intention d’avancer de plus en plus dans l’exploration spatiale. Des projets audacieux ont été financés par l’agence – comme celui qui propose le développement d’un hydravion capable de traverser l’atmosphère brumeuse de Titan, la plus grande lune de Saturne, et de naviguer dans ses océans.

L’hydravion TitanAir, l’un des projets financés par la NASA pour une étude initiale, volerait à travers l’atmosphère brumeuse de Titan, la plus grande lune de Saturne, et plongerait dans ses océans. Image : Whitelion61 –

D’après le site Engadgetl’agence distribue 175 000 USD (environ 910 000 R$) en subventions pour une étude initiale à 14 projets qui pourraient être utiles pour des missions à l’intérieur et à l’extérieur du système solaire.

Le point culminant est le TitanAir, un hydravion proposé par Quinn Morley, chercheur principal de la société de technologie spatiale Planet Enterprises, qui pourrait voler à travers l’atmosphère brumeuse d’azote et de méthane de la plus grande lune de Saturne, Titan, et plonger dans ses océans en collectant du méthane et des composés organiques complexes. matériau à étudier en l’aspirant à travers un bord poreux.

À son tour, un projet d’Artur Davoyan, de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), propose un moyen d’accélérer les missions à la périphérie du système solaire et même dans l’espace interstellaire.

Démonstration graphique du projet d’Artur Davoyan, qui consiste en une idée pour accélérer les voyages dans l’espace. Image : Artur Davoyan

Selon le scientifique, son projet consiste en un engin spatial propulsé par un « faisceau de particules microscopiques » se déplaçant à très grande vitesse (plus de 120 km par seconde) à l’aide de tirs laser.

Le concept pourrait réduire considérablement le temps nécessaire pour explorer l’espace lointain. Là où le vaisseau spatial Voyager 1 a mis 35 ans pour atteindre l’espace interstellaire (l’héliopause, à environ 18 milliards de km du Soleil), un vaisseau spatial d’une tonne n’en mettrait que trois. Davoyan dit qu’elle pourrait parcourir 75 milliards de km en 15 ans !

Mary Knapp du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a proposé un observatoire de l’espace lointain qui utiliserait un « essaim » de milliers de minuscules satellites pour détecter les émissions radio à basse fréquence de l’univers primitif et les champs magnétiques des exoplanètes semblables à la Terre. . .

Lire la suite:

Des blocs de construction d’habitats auto-croissants font partie du projet de Congrui Jin, de l’Université du Nebraska, qui a pensé à un moyen d’économiser de l’espace lors de missions vers Mars.

Enfin, le scientifique Peter Curreri, de la startup Ressources lunairesqui propose l’utilisation de pipelines pour transporter l’oxygène entre les bases lunaires.

Il est important de noter que, même en recevant cette incitation à l’étude initiale, aucun de ces projets ou d’autres projets financés n’est garanti d’être testé dans des missions réelles.

