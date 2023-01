Un designer brésilien reconstitue le visage du célèbre « Crâne de Jéricho »

En 1953, l’archéologue britannique Kathleen Kenyon a déterré sept crânes près de la ville cisjordanienne de Jéricho. Parmi eux, il y en avait un recouvert de plâtre et avec des coquilles de bulots pour les yeux (apparemment dans une tentative de le rendre plus réaliste), qui fut surnommé le « Crâne de Jéricho ».

Le « Jericho Skull » est l’un des sept crânes découverts en 1953 par l’archéologue Kathleen Kenyon. Ils ont été découverts recouverts de plâtre et de coquilles pour les yeux, en plus d’être remplis de terre. Image: organisée par le British Museum

Actuellement abrité au British Museum de Londres, le Crâne de Jéricho vient de gagner un nouveau visage, grâce à une reconstitution 3D réaliste obtenue grâce aux efforts d’une équipe multinationale de chercheurs dirigée par un Brésilien.

La reconstruction a été dirigée par un designer brésilien

Selon l’article décrivant l’étude, publié dans la revue OrthogOnlinela reconstruction a été réalisée à partir de mesures précises de 2016 publiées par le British Museum, réalisées à partir d’une microtomographie informatisée qui a généré un modèle 3D détaillé du crâne.

Jusque-là, on pensait qu’il s’agissait d’un crâne féminin, mais les analyses menées par le designer brésilien Cícero Moraes, spécialisé dans la reconstruction faciale médico-légale, ont conclu que le crâne appartenait à un homme décédé alors qu’il avait entre 30 et 40 ans.

L’année dernière, Moraes a reçu le titre de Docteur Honoris Causa accordé par la Faculté Technologique de Limoeiro do Norte (FATELL) et par la Fondation Cariri (FUNCAR), toutes deux à Ceará, pour ses contributions à la Science en utilisant l’infographie 3D.

Une caractéristique différente du crâne de Jéricho est que la partie supérieure du crâne est nettement plus grande que la moyenne, selon Moraes. De plus, il semble avoir été allongé artificiellement lorsque l’homme était très jeune, probablement parce qu’il était étroitement lié. Certains des autres crânes plâtrés trouvés par Kenyon en montrent également des signes, mais la raison n’en est pas connue.

Lire la suite:

Les sept crânes de Jéricho

Jéricho est l’une des plus anciennes colonies humaines sur Terre, et selon les récits bibliques, c’était la première ville cananéenne attaquée par les Israélites après avoir traversé le Jourdain, vers 1400 avant notre ère. (Common Era – CE – et Before the Common Era – BCE – sont les nomenclatures mises à jour pour les termes After Christ – AD – et Before Christ – BC).

Les sept crânes ont été retrouvés dans un endroit proche de la colonie, tous plâtrés, avec des coquillages sur les yeux et remplis de terre, en plus de quelques traces de peinture brune.

Lorsqu’ils ont été retrouvés, on a émis l’hypothèse qu’il s’agissait de représentations des premiers habitants de la colonie. Mais la cinquantaine d’autres crânes recouverts de plâtre trouvés dans la région ont laissé croire aux chercheurs qu’il s’agissait d’une pratique funéraire.

La reconstruction a été faite à partir de déformations anatomiques et de projections statistiques dérivées de tomodensitogrammes de personnes vivantes. Cette technique est largement utilisée en chirurgie plastique faciale et dans la fabrication de prothèses. Les cheveux ont été artistiquement ajoutés.

Moraes, qui a rejoint en 2021 Records du monde Guinness en raison de la fabrication de la première carapace de tortue imprimée en 3D au monde, il a maintenant l’intention de faire des reconstructions numériques de certains autres crânes plâtrés trouvés dans la région.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !