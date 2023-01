Le Soleil subit une éruption des plus violentes et provoque des pannes de radio sur Terre

Une tache hyperactive du Soleil déclenche depuis une semaine des explosions successives et violentes. Lundi (9), selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, une éruption solaire de classe X1.9 (le type le plus puissant) a été enregistrée, ce qui a provoqué une panne radio temporaire dans certaines parties de l’Amérique du Nord. L’Amérique et l’océan Pacifique.

Selon un communiqué publié par l’entité, ce surf s’est produit à 15h50 (heure de Brasília) et était la deuxième explosion majeure au cours des quatre derniers jours de la tache solaire AR3184, qui a subi une éruption de classe X1.2 jeudi (5).

Les taches solaires sont des régions sombres à la surface du Soleil sous lesquelles de puissants champs magnétiques, créés par l’écoulement de charges électriques, s’entremêlent avant d’éclater soudainement en jets explosifs de matière solaire chargés de rayonnement et parfois d’éjections de masse coronale (CME).

La première semaine de 2023 a été mouvementée pour Astro Rei

Selon l’agence spatiale américaine partagée sur le profil NASA Sun & Space, sur Twitter, le Soleil a eu une première semaine chargée cette année.

Toujours sans compter la grosse explosion de lundi, l’étoile a déjà compté cinq éruptions, 26 CME et aucune tempête géomagnétique. La vidéo suivante provient du Solar Dynamics Observatory de la NASA, montrant l’activité du Soleil au cours de la semaine dernière.

Quelle première semaine chargée nous avons eu cette année! pour ça #Dimanche En résumé, nous avons observé 5 éruptions solaires, 26 CME et aucune tempête géomagnétique. La vidéo suivante provient du Solar Dynamic Observatory de la NASA, montrant l’activité du Soleil au cours de la semaine dernière. pic.twitter.com/M5TfRmM0kg – Soleil et espace de la NASA (@NASASun) 8 janvier 2023

Qu’est-ce qu’une éruption solaire

Le Soleil a un cycle d’activité solaire de 11 ans et se trouve actuellement dans ce que les astronomes appellent le cycle solaire 25. Ce nombre fait référence à des cycles qui ont été suivis de près par les scientifiques.

Au plus fort des cycles solaires, le Soleil présente une série de taches à sa surface, qui représentent des concentrations d’énergie. Lorsque les lignes magnétiques s’emmêlent dans les taches solaires, elles peuvent « casser » et générer des rafales d’énergie.

Selon la NASA, ces sursauts sont des explosions massives du Soleil qui projettent des particules chargées de rayonnement hors de l’étoile. Les flashs (drapeaux) sont classés dans un système de lettres par la NOAA – A, B, C, M et X – en fonction de l’intensité des rayons X qu’ils libèrent, chaque niveau étant 10 fois l’intensité du dernier.

Ces éruptions envoient des particules chargées de rayonnement solaire à une vitesse incroyable de 1,6 million de km/h, et peuvent atteindre encore plus en cas d’éruptions de classification supérieure. Normalement, ils mettent quelques jours pour atteindre la Terre lorsqu’ils sont dirigés vers notre planète.

