Les étoiles les plus chaudes de l’univers découvertes

Le Soleil est une naine jaune fusionnant l’hydrogène et les températures de surface stellaire sont proches de 5 800 degrés Celsius. Aujourd’hui, les chercheurs ont découvert certaines des étoiles les plus chaudes de l’univers, toutes avec des surfaces brûlant à plus de 100 000 degrés Celsius.

L’étude publiée par Avis mensuels de la Royal Astronomical Society trouvé les étoiles grâce au Southern African Large Telescope (SALT), le plus grand télescope optique à miroir unique de l’hémisphère sud, avec un miroir de 10 mx 11 m.

Lire la suite:

les étoiles super chaudes

La découverte des huit étoiles a été faite alors que le télescope étudiait les sous-naines, de luminosité VI. Huit naines blanches et naines pré-blanches extrêmement chaudes ont été découvertes, dont la surface de la plus chaude a une température de plus de 180 000 degrés Celsius.

L’une de ces étoiles chaudes mesure une année-lumière de diamètre et est le centre d’une nébuleuse planétaire récemment découverte. Deux autres émettent des pulsations, dont la luminosité varie dans le temps.

Les huit étoiles sont environ cent fois plus brillantes que le Soleil, ce qui est inhabituel pour les naines blanches et les naines pré-blanches. De plus, ils sont également à des stades avancés du cycle de vie stellaire des naines blanches.

Généralement, les naines blanches sont environ un million de fois plus massives que la Terre, mais elles ont à peu près la même taille que la planète. Ils sont la catégorie la plus dense d’étoiles de matériau normal qui existe dans l’univers. Les naines pré-blanches sont quelques fois plus grandes que la Terre et dans quelques milliers d’années, leur taille diminuera pour devenir des naines blanches.

Les résultats aideront les chercheurs à comprendre le stade terminal des étoiles, déclare Simon Jeffery, astronome à l’observatoire et planétarium d’Armagh et chef de la recherche, en réponse à la physique. « Les étoiles avec des températures effectives de 100 000 degrés Celsius ou plus sont incroyablement rares. Ce fut une vraie surprise de retrouver autant de ces stars dans notre sondage. Ces découvertes contribueront à accroître notre compréhension des dernières étapes de l’évolution stellaire et démontreront que SALT est un télescope fantastique pour notre projet.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !