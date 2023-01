Inondations : des chercheurs développent un moyen de les prévoir

Les effets du changement climatique s’intensifient chaque jour et causent des dommages à la population. En raison des changements, les inondations ont laissé plus de personnes vulnérables. Par conséquent, un groupe de chercheurs a développé une méthode efficace pour prévoir les inondations.

L’étude publiée Journal d’hydrologie et développé par l’Université Xi’an Jiaotong-Liverpool, Chine; Université Chung-Ang, Corée; et l’Université de Liverpool, au Royaume-Uni, a proposé un moyen d’analyser la fréquence des inondations de manière simple et rapide.

L’augmentation des inondations a été principalement causée par le changement climatique, la mauvaise utilisation des terres et la croissance démographique, et les logements qui en résultent dans les zones à risque. Habituellement, l’analyse de l’occurrence des inondations se fait à l’aide de données historiques, sans tenir compte d’autres facteurs.

Le changement climatique, les modifications du cours des rivières et de la végétation au sol sont des facteurs importants à analyser pour que les infrastructures résistent mieux à la sévérité et à la fréquence des inondations.

Le développement de la méthode

Pour l’étude, les chercheurs ont utilisé des méthodes non stationnaires d’analyse de la fréquence des crues. Cette méthode prend en compte les facteurs qui modifient la fréquence des crues et les prédit avec plus de précision.

Cependant, il n’y a toujours pas de consensus sur les moyens les plus appropriés pour analyser cette fréquence non stationnaire. Les méthodes actuellement existantes sont coûteuses et compliquées à mettre en œuvre en pratique.

Les chercheurs ont donc comparé différentes techniques et analysé les données historiques sur les crues de 161 bassins fluviaux britanniques. Ils ont alors découvert que la meilleure façon d’analyser la fréquence des inondations est d’utiliser la régression polynomiale fractionnaire.

Le polynôme développé est un moyen efficace, facile et pratique à utiliser et peut être un outil supplémentaire très utile pour aider les hydrologues et les ingénieurs. « L’objectif principal de l’analyse de la fréquence des crues non stationnaires est de fournir des estimations pour la conception, la construction et la gestion des infrastructures liées à l’eau. » souligne Mengzhu Chen, l’un des auteurs de l’article, en réponse à physique.

Chen ajoute qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour l’utilisation pratique des méthodes d’analyse des crues non stationnaires. Par ailleurs, une enquête plus complexe sur les facteurs qui influencent la fréquence des inondations est encore nécessaire.

