Comprendre comment votre tasse de café contribue au changement climatique

La consommation mondiale de café augmente régulièrement depuis près de 30 ans. Avec une consommation quotidienne moyenne de 2,7 tasses de café par personne, le café est désormais la boisson la plus populaire dans de nombreuses régions du monde, comme le Brésil et le Canada. On estime qu’environ deux milliards de tasses de café sont consommées quotidiennement dans le monde.

Cette demande a également conduit à une diversification considérable des modes de préparation du café, avec notamment la création de capsules de café. La popularité de ces capsules divise l’opinion publique car ce mode de préparation, qui utilise des emballages individuels jetables, est nocif pour l’environnement.

Les chercheurs de l’Université du Québec – Luciano Rodrigos Viana, Charles Marty, Jean-François Boucher et Pierre-Luc Dessureault – qui travaillent sur l’évaluation des impacts environnementaux des produits et services discutent souvent de l’empreinte carbone du café. Ils ont donc décidé d’étudier l’empreinte carbone de diverses techniques utilisées pour préparer le café à la maison et ont découvert que les dosettes de café ne sont pas les plus grands coupables de carbone.

Le cycle de vie du café

Selon les chercheurs, la pollution due à la préparation du café à la maison n’est que la pointe de l’iceberg. Avant de pouvoir déguster une tasse de café, celle-ci passe par plusieurs étapes, depuis la production agricole des grains de café, le transport, la torréfaction et la mouture des grains, jusqu’au chauffage de l’eau pour le café et au lavage des tasses dans lesquelles il est versé. .

Ces étapes, communes à toutes les méthodes de préparation du café, consomment des ressources et émettent des gaz à effet de serre. Pour comparer correctement l’empreinte carbone des différentes méthodes de préparation du café, il est important de prendre en compte l’ensemble de leur cycle de vie : de la production du café à la fabrication des emballages et des machines, en passant par la préparation du café et les déchets produits.

Comparaison de quatre méthodes de préparation du café

Les chercheurs ont décidé d’approfondir cette question et ont procédé à une revue approfondie de la littérature sur le sujet. Ils ont ensuite mesuré l’empreinte carbone du café en comparant quatre méthodes d’infusion de 280 ml de café, à savoir :

Café filtre traditionnel (25 grammes de café);

Café filtre encapsulé (14 grammes de café);

Café filtré (presse française) (17 grammes de café);

Café soluble (12 grammes de café).

L’analyse a clairement montré que le café filtre traditionnel a l’empreinte carbone la plus élevée, principalement parce qu’une plus grande quantité de café moulu est utilisée pour produire la quantité de café. Ce processus consomme également plus d’électricité pour chauffer l’eau et la garder au chaud.

Lorsque les consommateurs utilisent les quantités recommandées de café et d’eau, le café instantané semble être l’option la plus écologique. Cela est dû à la faible quantité de café soluble utilisé par tasse, à la consommation électrique plus faible de la bouilloire par rapport à une cafetière et à l’absence de déchets organiques à traiter.

En revanche, lorsque les consommateurs utilisent plus de 20% de café et chauffent deux fois plus d’eau (ce qui est souvent le cas), les dosettes de café semblent être la meilleure option. L’étude indique que c’est parce que les capsules permettent d’optimiser la quantité de café et d’eau par consommation.

Par rapport au café filtre traditionnel, boire un café filtre en capsule (280 ml) permet d’économiser entre 11 et 13 grammes de café. La production de 11 grammes de café Arabica au Brésil émet environ 59 grammes de CO2e (équivalent CO2).

Cette valeur est bien supérieure aux 27 grammes de CO2e émis pour fabriquer des capsules de café et envoyer les déchets générés en décharge. Ces chiffres donnent une idée de l’importance d’éviter l’utilisation excessive et le gaspillage de café.

production de café

Quel que soit le type de préparation du café, sa production est la phase la plus émettrice de gaz à effet de serre. Contribué à environ 40% à 80% des émissions totales. Il y a plusieurs raisons à cela, selon les scientifiques.

Le caféier est un petit arbre ou arbuste rabougri qui était traditionnellement cultivé à l’ombre du couvert forestier. La modernisation du secteur a entraîné la transformation de nombreuses plantations de café en vastes champs entièrement exposés au soleil. Cela a ajouté la nécessité d’une irrigation intensive, de systèmes de fertilisation et de l’utilisation de pesticides.

Cette mécanisation, cette irrigation et l’utilisation d’engrais émetteurs d’oxyde nitreux – dont la production nécessite de grandes quantités de gaz naturel – contribuent grandement à l’empreinte carbone du café.

Réduire l’empreinte carbone du café

Au niveau du consommateur, en plus de réduire la consommation de café, éviter le gaspillage de café et d’eau est le moyen le plus efficace de réduire l’empreinte carbone des cafés traditionnels, filtrés et solubles.

Les capsules de café empêchent l’utilisation excessive de café et d’eau. Cependant, la commodité des machines à capsules peut amener les consommateurs à doubler leur consommation, rendant cet avantage environnemental superflu.

Les consommateurs doivent également être conscients des options de recyclage des capsules dans la ville où ils vivent pour éviter que les capsules soient envoyées dans une décharge au lieu d’une installation de recyclage. Encore mieux, ils devraient passer aux capsules réutilisables.

Dans les endroits où la production d’électricité est intensive en carbone, ne pas utiliser la plaque chauffante de la cafetière et rincer la tasse à l’eau froide peut aider à réduire l’empreinte carbone.

L’électricité utilisée pour laver une tasse de café en Alberta, une province canadienne à forte production d’électricité en carbone, émet plus de carbone (29 grammes de CO2e) que la production d’une dosette de café et son envoi à la décharge (27 grammes de CO2e). Au Québec, grâce à l’hydroélectricité, laver une tasse au lave-vaisselle a un impact négligeable (0,7 gramme de CO2e par tasse).

responsabilités partagées

Limiter votre contribution au changement climatique nécessite une alimentation adaptée, et le café ne fait pas exception. Choisir une façon de préparer la boisson qui émet moins de gaz et modérer sa consommation font partie de la solution.

Cependant, plus de la moitié de l’empreinte carbone du café provient des mesures prises par ses producteurs et fournisseurs. Ils doivent faire quelque chose pour réduire les impacts environnementaux et sociaux de la production.

La recherche a révélé que les évaluations basées sur l’analyse du cycle de vie, ou vision holistique, de produits tels que le café, nous permettent de remettre en question notre raisonnement intuitif, qui est parfois trompeur.

Par conséquent, au lieu d’éviter les produits basés sur la spéculation, nous devons regarder de manière holistique nos propres habitudes de consommation, disent les chercheurs, qui ajoutent que le changement commence à la maison.

