Les ouragans sont utilisés pour peser les planètes ; comprendre

Les jeunes étoiles sont généralement entourées d’un arc de gaz et de poussière qui, à l’avenir, donnera naissance à des planètes. Et il est courant que de petits « ouragans » se forment dans ces disques après l’émergence de nouveaux mondes. A partir de ces tourbillons, il est possible de calculer la masse et l’âge des jeunes planètes, même celles qui orbitent très loin de leurs étoiles hôtes.

Qui a développé cette technique de calcul sont des chercheurs de l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni. Le calcul utilise les observations faites par le Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), un radiotélescope situé au Chili qui possède un ensemble de 66 antennes.

Les scientifiques ont utilisé les données capturées par les radiotélescopes du complexe ALMA au Chili. Image : ALMA – Divulgation

L’étude est divisée en deux articles publiés dans le Avis mensuels de la Royal Astronomical Society (celui-ci et celui-ci).

formation d’ouragans

Les disques de gaz, de poussière et de glace autour des jeunes étoiles sont appelés protoplanétaires. L’accrétion du noyau amène la gravité à rassembler les particules présentes dans le disque, jusqu’à ce que les planètes et les astéroïdes se forment. Au fur et à mesure que les objets se forment, des espaces commencent à se creuser dans le disque protoplanétaire.

ALMA est également capable de détecter d’autres structures qui se forment dans le disque. Les particules de disque s’agglutinent en arcs semblables à des bananes. Ces arcs se trouvent au centre des tourbillons et sont formés à partir de l’instabilité du disque générée par la formation d’entrefers.

À partir du moment où ces ouragans se forment, les chercheurs peuvent calculer la masse et l’âge des planètes qui y sont nées. Même les corps de plus petite taille et plus éloignés de leur étoile, comme Pluton, peuvent être mesurés.

Calcul de la masse et de l’âge des planètes en fonction des ouragans

Selon Roman Rafikov, principal auteur des études sur les tourbillons dans les disques protoplanétaires, la méthode permet d’identifier des planètes très éloignées de leurs jeunes étoiles. « Il est extrêmement difficile d’étudier des planètes plus petites éloignées de leur étoile en les imaginant directement : ce serait comme essayer de localiser une luciole devant un phare », souligne Rafikov dans une déclaration au site internet. physique.

Des planètes plus massives, comme Jupiter, provoquent des ouragans dans le disque au début de son développement en raison de la gravité élevée. Sur cette base, certaines informations sur la planète, telles que la masse, peuvent être déduites, même si l’objet n’a pas encore été observé. L’âge de la planète peut être calculé à partir de points tels que la luminosité, les spectres et le mouvement.

Mettre la théorie en pratique

Pour mettre en pratique la thèse développée, les chercheurs ont calculé la plus petite masse d’une planète formée à partir du disque protoplanétaire d’une étoile. Ils ont fait les calculs en observant un vortex à partir de sa formation initiale qui pouvait être vu par ALMA.

Les chercheurs ont découvert que les planètes vues des ouragans dans le disque de gaz et de poussière sont susceptibles d’être des dizaines de fois la masse de la Terre. Selon Nicolas Cimerman, co-auteur de l’étude, ce qu’ils ont fait était « excitant ».

« Dans mon travail quotidien, je me concentre souvent sur les aspects techniques de l’exécution de simulations. C’est excitant quand les choses se mettent en place et nous pouvons utiliser nos découvertes théoriques pour apprendre quelque chose sur les systèmes réels. » Nicolas Cimermann

Rafikov conclut que l’étude de la formation des planètes dans d’autres systèmes stellaires peut aider à comprendre la formation de notre système solaire et son évolution.

