Un nouveau type de boa constrictor découvert en Amazonie équatorienne

Une équipe de chercheurs a découvert une nouvelle espèce de boa constrictor nain dans la forêt amazonienne de l’Équateur. L’animal est considéré comme une relique du temps, car il possède un bassin vestigial, caractéristique des serpents primitifs.

Le boa constrictor nain a été nommé Tropidophis cacuangoae. Le nom a été donné en l’honneur de Dolores Cacuango, une militante indigène équatorienne du XXe siècle, pionnière de l’activisme en faveur des peuples indigènes et fondatrice d’écoles bilingues, comme l’a souligné le ministère de l’Environnement de l’Équateur.

le boa nain Tropidophis cacuangoae il mesure environ 20 cm et a la coloration traditionnelle des boa constrictors. [Imagem: ORTEGA M.; BENTLEY A.; KOCH C.; MUÑOZ M; ENTIAUSPE O.]

La nouvelle espèce mesure environ 20 cm de long et est de couleur similaire au boa constrictor. Deux spécimens ont été trouvés dans la réserve nationale de Colonso Chalupas dans la province de Napo et dans la réserve privée de Sumak Kawsay à Pastaza.

LES Tropidophis cacuangoae est considéré comme endémique à l’Équateur, car sa distribution est limitée à une certaine région. On le trouve dans les forêts des hautes terres, des endroits au climat pluvieux et humide et avec la présence de brouillard.

« Ces animaux sont une relique du temps, ils sont si vieux que trouver ou croiser l’un d’eux est un privilège », comme le souligne Mario Yanez, chercheur équatorien à l’Institut national de la biodiversité (INABIO) dans une déclaration à la Agence France Presse.

Le bassin vestigial trouvé dans le Tropidophis cacuangoae c’est une caractéristique des serpents primitifs et indique qu’ils descendent des lézards. Cette trace indique qu’à un moment donné il y a des millions d’années, probablement au Quaternaire, certains reptiles ont perdu leurs membres.

étude et conservation

La découverte a été faite à partir d’une étude de quatre ans et publiée dans Journal européen de taxonomie. La recherche comprenait le Nord-Américain Alexander Bentley, l’Allemande Claudia Koch et le Brésilien Omar Machado Entiauspe Neto. En plus d’eux, l’Équatorien Mauricio Ortega a également participé à l’étude.

Le boa constrictor nain est la sixième espèce découverte dans le genre tropidophis, que l’on ne trouve qu’en Amérique du Sud. La découverte pourrait contribuer à l’affectation des ressources à la conservation de son habitat et à l’augmentation des zones protégées de l’Équateur.

