Découvrez où est tombé le satellite désactivé de la NASA qui s’est écrasé sur Terre dimanche

il était prévu pour ce dimanche (8), vers 20h40 (heure de Brasilia), qu'un satellite désactivé de la NASA, présent sur l'orbite terrestre depuis près de 40 ans, s'écrase sur notre planète.

Désactivé satellite ERBS, NASA, qui est tombé dimanche (8) sur Terre. Image : NASA

Et ceci, en fait, s’est produit. D’après le site espace.com, une grande partie du satellite à bilan radiatif terrestre (ERBS) de 2 450 kg a été incinérée lors de son passage dans l’atmosphère. Ce qui restait est tombé dans la mer de Béring, une étendue maritime à l’extrême nord de l’océan Pacifique d’une superficie de plus de deux millions de kilomètres carrés.

La mer de Béring est bordée au nord par l’Alaska, le détroit de Béring et le nord-ouest de la Sibérie et au sud par la péninsule d’Alaska et les îles Aléoutiennes.

« Le ministère de la Défense a confirmé que le satellite est rentré dans l’atmosphère au-dessus de la mer de Béring », a écrit la NASA dans un communiqué publié lundi. « La NASA s’attendait déjà à ce que la majeure partie du satellite brûle lors de son voyage dans l’atmosphère, mais que certains composants survivraient à la rentrée. »

À propos du satellite retiré de la NASA

Faisant partie d’une mission à trois satellites de la NASA, ERBS a été lancé en orbite terrestre basse à bord de la navette spatiale Challenger en 1984.

Il a utilisé trois instruments scientifiques pour étudier comment notre planète absorbe et rayonne l’énergie solaire. Bien qu’il ait été conçu pour fonctionner pendant seulement deux ans, il a continué à fonctionner jusqu’en 2005, après quoi il est devenu un déchet spatial.

Le plongeon de la mort de l’ERBS est survenu dans la foulée d’autres accidents de débris spatiaux plus dramatiques.

En 2022, par exemple, deux noyaux de fusée chinois Longue Marche 5B, pesant environ 23 tonnes, sont retombés sur Terre sans contrôle. Ces épisodes ont eu lieu respectivement en juillet et novembre, environ une semaine après que les fusées ont aidé à lancer de nouveaux modules vers la station spatiale Tiangong.

Les premiers étages des autres fusées orbitales sont dirigés pour une destruction contrôlée peu de temps après le décollage ou descendent pour un atterrissage en toute sécurité et une réutilisation future (dans le cas des boosters SpaceX). Ainsi, les crashs de Longue Marche 5B ont attiré les critiques de larges pans de la communauté spatiale.

Le crash de l’ERBS ce soir nous rappelle que l’orbite terrestre est peuplée de nombreux déchets spatiaux, ce qui représente une menace croissante à mesure que de plus en plus de satellites sont lancés.

