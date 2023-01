La surface de la Lune contient du « fer ferreux » en croissance – qu’est-ce que cela indique ?

Une étude publiée dans la revue Astronomie naturelledirigé par des chercheurs chinois, a découvert que le «fer ferreux» (également appelé fer héminique ou fer organique) est omniprésent et ne cesse de croître à la surface de la Lune.

D’après le site physiqueles professeurs Xu Yigang et He Hongping, de l’Institut de géochimie de Guangzhou, Académie chinoise des sciences, ont identifié une forte teneur en fer ferreux dans les agglutinats vitriques du sol lunaire collectés par la mission chinoise Chang’e-5.

Des échantillons de sol lunaire apportés sur Terre par la mission chinoise Chang’e-5 en 2020 ont été analysés par des chercheurs pour comprendre la formation de fer ferreux. Image : Administration spatiale nationale de Chine (CNSA)

En chimie, ce terme est réservé au fer avec un degré d’oxydation de +3, également appelé fer(III) ou Fe³⁺. L’équipe dirigée par eux a découvert que le Fe³⁺ présent sur la Lune était formé à partir d’une réaction de charge disproportionnée de cet élément dans les processus d’impact de micrométéoroïdes. Une telle découverte a remis en question les connaissances antérieures sur la forme, le contenu et l’évolution du fer ferreux lunaire.

Pour estimer la concentration de fer dans de minuscules particules agglomérées (~100 μm) formées lors d’impacts de micrométéoroïdes, les chercheurs ont observé la morphologie de surface des particules à l’aide de la microscopie électronique à balayage.

Ils ont échantillonné une feuille à l’échelle du micron à l’aide d’un faisceau d’ions focalisés, puis l’ont examinée à l’aide de la microscopie électronique à transmission à haute résolution (HRTEM) et de la spectroscopie électronique à perte d’énergie (EELS).

Les scientifiques ont estimé la distribution tridimensionnelle des espèces de fer avec diverses valences (un indice qui dénote la capacité d’un atome d’un élément à se combiner avec d’autres atomes) en utilisant la technologie de tomographie électronique basée sur EELS.

Sur la base des résultats quantitatifs, ils ont conclu que, alors que le fer ferreux était formé à partir de la réaction de dismutation de charge lors des impacts de micrométéoroïdes, l’autre type de fer identifié était formé par l’irradiation du vent solaire.

De plus, ils ont également découvert que la réaction de disproportion de charge est en cours sur la Lune alors que les micrométéorites continuent de bombarder la surface lunaire. « Les impacts répétitifs des micrométéoroïdes sur la surface lunaire suggèrent que la teneur en fer ferreux induite par l’impact augmente progressivement », a déclaré le Pr. Xu.

« La teneur élevée en cet élément découvert dans le verre agglutiné ne représente cependant pas une Lune oxydée, car la réaction de dismutation de charge n’introduit pas d’oxygène supplémentaire ni ne retire d’électrons de l’étoile. Mais, l’évolution induite par l’impact de la valence du fer pourrait éclairer l’évolution environnementale de la surface des corps sans air », ajoute le chercheur.

