L’interception interstellaire pourrait être la clé de l’étude des corps extraterrestres

Découvert en juillet 2017, ‘Oumuamua est un mystérieux objet interstellaire qui déconcerte les experts. On pense qu’il s’agit d’une comète, mais certaines de ses caractéristiques ne confirment pas l’hypothèse. Il y a ceux qui pensent que c’est une sonde extraterrestre. L’objet ne peut plus être vu, mais il a servi de motivation pour une étude sur les interceptions interstellaires.

‘Oumuamua n’est plus dans une zone observable. Crédit : Wikimedia Commons

Dirigée par Amir Siraj, étudiant en astrophysique à l’Université de Havard, la recherche (publiée sur le serveur de prépublication arXiv) propose la mise en place de missions d’interception interstellaire pour découvrir l’origine et la nature d’objets provenant d’autres systèmes.

Vaisseau spatial intercepteur interstellaire

Les chercheurs ont tracé des paramètres physiques pour le cas d’une mission d’interception interstellaire, tels que la chronologie potentielle, la vitesse du vaisseau spatial et la distance de survol, proposant des exigences à respecter.

Ils pensent que l’étude pourrait être utile pour d’autres projets impliquant des objets interstellaires, tels que l’intercepteur de comètes de l’Agence spatiale européenne (ESA). « Il s’agit essentiellement de la liste de contrôle physique que la mission doit satisfaire, et cela contextualise également le type de mission dont nous aurions besoin pour réussir. » précise Siraj dans une interview au site Adjoint.

Siraj et ses co-auteurs suggèrent également des endroits où l’engin doit être «parqué». Ils pensent que l’emplacement stable où se trouve le télescope spatial James Webb pourrait être un bon point de départ rapide pour poursuivre des cibles potentielles.

Ils n’écartent cependant pas l’alternative de l’engin intercepteur interstellaire en orbite autour de la Terre et de la Lune, voire partant directement du sol. Quant à la notification et l’identification d’objets, il y a fort à parier que le futur observatoire Vera C. Rubin, au Chili, pourrait être excellent pour cette fonction.

Qu’est-ce que ‘Oumuamua ?

‘Oumuamua est un objet de 800 mètres de long et moins de 80 mètres de large. Lorsqu’il a été aperçu pour la première fois, sa couleur rougeâtre et sa luminosité inconstante ont pu être observées. En plus de son apparence étrange, l’objet a également eu une trajectoire erratique et a accéléré de façon spectaculaire en quittant notre système solaire.

Des études l’ont désigné comme une boule de poussière, un iceberg cosmique ou un objet de technologie extraterrestre, mais la nature de ‘Oumuamua reste un mystère. Cependant, si le feu vert pour le développement du projet est reçu, l’interception interstellaire pourrait être la solution aux doutes à ce sujet et aux futurs visiteurs de l’espace.

