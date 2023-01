La moitié des glaciers du monde pourraient disparaître d’ici 2100

Environ la moitié des glaciers existants sur Terre cesseront d’exister d’ici la fin du siècle, selon une étude publiée la semaine dernière dans la revue la science. Le changement climatique et la hausse des températures en sont en grande partie responsables. Pour les chercheurs, la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues au réchauffement climatique peut aider à sauver l’autre moitié.

Image : Mizzick –

Une équipe internationale de scientifiques analysé comment le réchauffement affectera les quelque 215 000 glaciers du monde. La recherche a fait des prédictions sur ce qui arriverait aux structures dans quatre situations différentes pour prédire jusqu’où le réchauffement climatique atteindrait : si la température moyenne de la planète augmente de 1,5°C, 2°C, 3°C ou 4°C.

« Chaque augmentation de degré produit plus de fonte et de perte », a déclaré à l’AFP Regine Hock de l’Université d’Oslo et de l’Université d’Alaska Fairbanks, co-auteur de l’étude. « Mais cela indique également que si vous réduisez l’augmentation de la température, vous pouvez également réduire cette perte de masse. Donc, dans ce sens, il y a aussi un peu d’espoir.

Selon l’étude, si les températures augmentent de seulement 1,5°C au-dessus du niveau préindustriel, qui était la limite fixée par l’Accord de Paris, 49% des glaciers du monde fondront. Cela représente environ 26% de la masse des glaciers de la planète, puisque les premiers à cesser d’exister seraient les plus petits.

On estime que la température de la planète augmente de 2,7°C, ce qui met en danger les glaciers des Alpes, d’Europe centrale, du Canada, des USA et de Nouvelle-Zélande. Dans le pire des cas, si les températures augmentaient de 4°C, 83% d’entre elles cesseraient d’exister, comme les galeries géantes en Alaska.

Lire la suite:

Conséquences de la fonte des glaciers

Cependant, les chercheurs soulignent que la réduction des émissions de gaz peut aider à maintenir la masse des glaciers et, par conséquent, à éviter l’élévation du niveau de la mer et des ressources en eau.

Même si les glaciers étudiés ne représentent que 1 % de la quantité de glace de la planète, leur fonte contribue déjà autant à l’élévation du niveau de la mer que la fonte de l’Arctique et de l’Antarctique, régions où se concentre l’essentiel de la glace.

La fonte des glaciers pourrait faire monter le niveau de la mer de 9 à 15 cm à mesure que les températures augmentent. Mais ce n’est pas le plus gros problème, mais les tempêtes qui seront causées par la montée de la mer et qui pourraient causer beaucoup de dégâts.

De plus, la disparition des glaciers affectera la disponibilité des ressources en eau. Dans les régions où il ne pleut pas en été, l’eau de fonte alimente environ 2 milliards de personnes.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !