Les dinosaures herbivores avaient des performances alimentaires différentes les uns des autres

Les scientifiques ont décidé d’explorer plus avant les caractéristiques du grand groupe de dinosaures herbivores et ont découvert des différences surprenantes dans la façon dont ces animaux faisaient face à un régime alimentaire à base de plantes. Au cours de l’étude, les chercheurs ont examiné les crânes de ces dinosaures et ont retracé l’évolution des premiers spécimens herbivores. Pour cela, à partir de la tomodensitométrie, ils ont reconstruit les muscles de la mâchoire et mesuré la force de morsure de chacun.

Cinq crânes du groupe d’herbivores Ornithischia ont été analysés, ils ont fourni la clé de compréhension des habitudes alimentaires. Les premiers dinosaures végétariens ont évolué de différentes manières, ce qui les a également amenés à gérer la nourriture d’une manière différente.

La reconstruction a montré que Heterodontosaurus semble avoir eu de grands muscles de la mâchoire par rapport à la taille du crâne, ce qui indique que l’animal produisait une force de morsure élevée, idéale pour consommer des légumes plus durs. Scelidosaurus avait une force de morsure similaire, mais les muscles de la mâchoire étaient relativement plus petits que le crâne.

En revanche, le crâne d’Hypsilophodon, qui a également été analysé, manquait de gros muscles. Dans ce scénario, les muscles de ces dinosaures ont été réorientés pour mordre plus efficacement, mais avec moins de puissance musculaire.

Image : Reconstructions de crânes et de mâchoires de dinosaures, avec des diagrammes de l’endroit où les muscles de la mâchoire s’attachent dans chaque spécimen. L’arbre généalogique simplifié ci-dessous montre comment ils sont liés les uns aux autres. Crédit : David Button/Reproduction : Phys.org

Selon le Dr. Stephan Lautenschlager de l’Université de Birmingham, ces différences montrent qu’un régime à base de plantes peut être abordé par différentes techniques et que la « sous-performance alimentaire » peut être compensée par d’autres moyens. C’est curieux parce que bien que ces animaux se ressemblaient beaucoup, leurs solutions individuelles aux mêmes problèmes illustrent la nature imprévisible de l’évolution.

Les oiseaux et les crocodiles ont aidé à dessiner à quoi ressemblaient les habitudes alimentaires des dinosaures herbivores

L’équipe a pu reconstruire les muscles de la mâchoire en utilisant des données obtenues à partir d’oiseaux et de crocodiles, les dinosaures vivants les plus proches aujourd’hui, pour aider à identifier où les muscles auraient été. Chaque crâne a été simulé pour mordre un objet imaginaire, afin que les chercheurs puissent voir comment les différents éléments réagissaient à la force appliquée. Plus il y avait de force, plus il y avait de chaleur dans les muscles.

Le professeur et paléontologue Paul Barrett a ajouté : « Si vous voulez comprendre comment les dinosaures se sont diversifiés si efficacement en tant de types différents, il est essentiel d’apprendre comment ils ont évolué pour se nourrir d’une si grande variété de végétation de tant de façons. » On s’attend à ce que cette recherche aide les scientifiques à comprendre comment les animaux évoluent pour occuper de nouvelles niches écologiques, car même les animaux ayant des régimes alimentaires similaires ont développé des caractéristiques et des potentialités différentes. Cela montre à quel point l’évolution est imprévisible et incroyable.

