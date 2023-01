Virgin Orbit lance une fusée ce lundi (9); découvrez pourquoi la mission est historique

Si tout se passe comme prévu par Virgin Orbit, une société détenue par le milliardaire Richard Branson, elle devrait effectuer un lancement historique ce lundi (9), depuis le port spatial de Cornwall, en Angleterre.

Intitulée « Start Me Up » (quelque chose qui se traduit par « Turn me on »), inspirée de la célèbre chanson de 1981 des Rolling Stones, la mission doit décoller à 19h16 (heure de Brasília), ce qui représente le premier lancement Orbitale britannique et première mission commerciale à décoller d’Europe occidentale.

L’avion Boeing 747 modifié Cosmic Girl sera chargé de lancer la fusée LaunchOne de la mission « Start Me Up ». Image : Orbite vierge

« Il s’agit d’une étape importante pour la nation, l’Agence spatiale britannique (UKSA) et pour tous ceux qui ont travaillé si dur pendant de nombreuses années pour faire de nos ambitions de créer une capacité de lancement spatial commercial une réalité », a déclaré Ian Annett, directeur général adjoint. de l’UKSA, dans un communiqué.

Virgin Orbit utilise un Boeing 747 modifié appelé Cosmic Girl, qui décolle d’une piste avec une fusée LauncherOne de 70 pieds de long cachée sous une aile.

Après avoir été lancée par l’avion à une altitude d’environ 11 000 mètres, la fusée allume alors ses moteurs et se dirige vers une orbite dans les airs.

Au cours de la mission « Start Me Up », LauncherOne emportera au total neuf petits satellites appartenant à sept clients différents. « Les missions de ces satellites englobent un large éventail d’activités visant à améliorer la vie sur la planète Terre, y compris la réduction de l’impact environnemental de la production ; prévenir le trafic illégal, la contrebande et le terrorisme ; et une gamme de fonctions de sécurité nationale », lit-on dans la description de la mission.

D’après le site espace.com, Virgin Orbit compte à ce jour cinq lancements dans son portefeuille, tous décollant de Mojave Air and Spaceport en Californie. La première mission, un vol d’essai qui a décollé en mai 2020, a échoué. Les quatre suivants, cependant, ont tous réussi, déployant un total de 33 satellites en orbite.

Initialement, l’entreprise avait ciblé le mois de novembre 2022 pour le lancement de la mission « Start Me Up », mais les retards dans l’obtention des approbations réglementaires nécessaires ont changé les plans.

Selon Virgin Orbit, si le décollage, pour quelque raison que ce soit, ne peut être effectué le lundi, des dates de sauvegarde sont disponibles à partir de la seconde moitié jusqu’à fin janvier.

