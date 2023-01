Historique : un oiseau entre dans la Guinness après 11 jours de vol sans atterrissage

Un fuseau (Limosa lapponica) a réalisé un record en volant, sans s’arrêter pour manger ou se reposer, de l’Alaska à l’Australie. L’oiseau, qui est déjà connu pour ses longs voyages, a rejoint le Records du monde Guinness avec 13 560 kilomètres parcourus en 11 jours et 1 heure.

Selon les informations de G1le vol migratoire a débuté le 13 octobre 2022 et équivalait à deux trajets et demi entre Londres et New York.

« Puffins et puffins peuvent atterrir dans l’eau et se nourrir. Si un fusel atterrit dans l’eau, il est mort. Il n’y a pas de sangle sur les pieds, il n’y a aucun moyen de sortir. Donc s’il tombe à la surface de l’océan d’épuisement, ou si le mauvais temps l’oblige à atterrir, c’est la fin », a déclaré Eric Woehler, organisateur de Birdlife Tasmania, Australie, à Guinness.

L’expert a également expliqué que, normalement, les fusels migrent vers la Nouvelle-Zélande, mais le détenteur du record a fait un virage serré et s’est écarté du lieu commun, atterrissant dans l’est de la Tasmanie. « Ce faux virage a augmenté la capacité de vol précédemment supposée de l’espèce, soulevant des questions sur la distance à laquelle cette espèce pouvait voler sans escale », a-t-il ajouté.

Image : /Frank McClintock

Ce n’est cependant pas la première fois qu’un fusel fait l’actualité pour ses capacités d’endurance en vol. En 2007, un autre oiseau de la même espèce a établi le record de 11 500 kilomètres parcourus. Un autre ancien détenteur du record a dépassé ce nombre en 2020, réalisant un parcours de 12 854 km voyageant de l’Alaska à la Nouvelle-Zélande.

Comment savez-vous la distance parcourue par le fuselum ?

Le chemin de ces animaux et d’autres est généralement suivi de marques avec des balises satellites pour la surveillance. La même chose se produit, par exemple, avec les baleines. Dans le cas du fuselum, il a été suivi par une balise satellite 5G attachée au bas du dos.

Il est à noter que les fuselles ne sont pas les seuls oiseaux à pouvoir effectuer des vols aussi lointains : la plus longue distance parcourue par un oiseau est celle d’une sterne arctique (Le paradis de Sterna) lors de son aller-retour du cercle polaire arctique à l’Antarctique. Ils peuvent atteindre jusqu’à 80 000 km de vol, la différence est que cette espèce atterrit pendant le voyage.

Pour les spécialistes, le dossier de vol d’un énième fuselo, avec des particularités (comme le changement d’itinéraire), souligne la nécessité d’approfondir les études sur les stratégies de l’espèce et, surtout, d’ajouter des connaissances sur la manière de mieux servir les migrations. de ces animaux, ainsi que la manière de préserver les milieux qu’ils traversent pour se nourrir ou se reposer.

