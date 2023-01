« Evolution » du feu : comment fonctionnent les briquets ?

Depuis des millions d’années, lorsque Homo Erectus l’a découvert, jusqu’à nos jours, le feu a été un ami – et un ennemi – des êtres humains. Il nous réchauffe par temps froid, prépare notre nourriture, allume des bougies, des cigarettes, parmi d’innombrables autres articles et activités.

Et, au cours de tous ces siècles, nous avons évolué la manière d’obtenir l’étincelle initiale. Nous savons que le frottement est la clé, ce qui a permis la création de divers dispositifs facilitant l’obtention du feu (comme l’allumette). De nos jours, les briquets sont très populaires et ne quittent pas les poches des fumeurs en raison de leur praticité et de leur durabilité. Mais comment ce petit objet peut-il fournir une flamme aussi importante ?

création plus légère

L’inspiration pour créer le briquet était les fusils de chasse utilisés au 19ème siècle, qui avaient un système de friction, en plus d’un fusible imbibé de carburant. Il s’agit d’un système encore utilisé aujourd’hui par la célèbre marque de briquets Zippo.

Cependant, le premier briquet de l’histoire remonte à 1823. Il s’appelait une lampe Döbereiner et, à l’intérieur, de l’hydrogène gazeux flottait sur un catalyseur au platine chauffé, enflammant le gaz. La flamme était forte, mais elle avait une odeur désagréable.

Même ainsi, la lampe a permis des améliorations lors de l’allumage des feux de joie, des tuyaux et autres. La popularité était telle que Döbereiner aurait fini sa vie riche et vendu plus d’un million de briquets.

Au XXe siècle, plus précisément en 1903, le chimiste autrichien Carl Auer Von Welsbach a inventé le ferrocérium, un alliage qui mélange le fer et le cérium, un métal rare qui émet des étincelles lorsqu’il s’oxyde rapidement. Sans cette invention, il serait difficile d’imaginer des briquets modernes.

Comme nous l’avons dit plus haut, l’étincelle est l’une des clés pour obtenir le feu. Avec le ferrocerium, ce n’est pas différent. Il peut être obtenu lorsque du métal est frotté contre un objet. Les étincelles obtenues atteignent jusqu’à 3 000 °C et enflamment des combustibles légers, des torches, etc., mais sont limitées à un peu plus de 200 °C.

Notre briquet moderne est apparu dans les années 1940 avec la possibilité de stockage de gaz. Jusqu’en 1960, date à laquelle on a découvert que le butane avait une flamme plus contrôlée, avec moins de mauvaises odeurs, on utilisait du naphta, un composé dérivé du pétrole.

La température du butane sous forme de flamme atteint 1 970 °C. Le butane brûle avec plus de 2% de mélange avec de l’air. Il est stocké sous pression, ce qui lui permet de rester sous forme liquide.

Lampe de Döbereiner (Image : Fondation des musées historiques de Hambourg)

Opération

Le corps d’un briquet comporte quatre éléments principaux : le compartiment butane, la mèche, l’embout buccal et la roue motrice. Lorsque vous poussez la roue vers le bas, elle frotte contre la mèche de ferrocerium et produit l’étincelle. En même temps, une vanne s’ouvre et laisse s’échapper le butane qui se vaporise et brûle.

