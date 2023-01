Pleine Lune du Loup aujourd’hui 7 janvier 2023 : à quelle heure la voir et pourquoi elle s’appelle ainsi

Aujourd’hui, le ciel est honoré par la pleine lune du loup, la première des 13 pleines lunes en 2023. C’est aussi une « micro-lune » en raison de sa distance par rapport à la Terre. Voici ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le spectacle.

Aujourd’hui, samedi 7 janvier 2023, la spectaculaire Pleine Lune du Loup brille dans le ciel, la première pleine lune des 13 attendues pour la nouvelle année. La plénitude effective a été atteinte exactement 8 minutes après minuit (00:08), comme l’explique l’Union française des astronomes amateurs (UAI); à ces instants, le satellite de la Terre est encore visible dans le ciel occidental, où il se couchera vers 07h30, heure de Nice. Le nom de Pleine Lune est lié à la tradition des Amérindiens, qui entendaient plus fréquemment le hurlement des loups à cette période de l’année. Comme indiqué par Almanac.com, dans le passé, on croyait que les loups hurlaient davantage à cause de la faim en hiver, mais il existe de multiples raisons pour lesquelles les loups peuvent hurler (social, territorial, prédateur, etc.). La Pleine Lune de janvier est également connue sous les noms de Cold Moon, Frost Exploding Moon, Freeze Up Moon et autres qui font référence au froid mordant typique du mois, mais elle est également connue sous les noms de Spirit Moon, Canadian Goose Moon et autres appellations. liés aux expériences spécifiques des différentes tribus. Dans ces nuits, le satellite de la Terre est caressé par les météores des Quadrantides, la pluie de météores la plus riche de janvier qui a atteint son maximum dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4.

À quelle heure voir la pleine lune du loup aujourd’hui 7 janvier 2023

Comme précisé, la véritable phase de pleine lune s’est produite dans les toutes premières minutes après minuit aujourd’hui, samedi 7 janvier, alors que la Lune était haute dans le ciel du sud-ouest, au cœur de la constellation des Gémeaux. A cause du temps et du froid, beaucoup ne l’auront pas admiré, mais certains l’observent probablement en ces moments, tôt le matin. Puisque le disque lunaire est plein à nos yeux plusieurs heures après avant et après le moment de plénitude, nous pourrons profiter – beaucoup plus confortablement – du spectacle de la Pleine Lune également cet après-midi et le soir, lorsqu’elle se lèvera à nouveau dans le ciel oriental. Le satellite de la Terre apparaîtra au nord-est peu après 17h00, heure de Nice, toujours calé en Gémeaux (quelques degrés plus bas que l’étoile Pollux, la « tête » de l’un des jumeaux). Pour les villes les plus occidentales – comme Cagliari – il faudra attendre environ 17h30 pour la voir se lever, mais à 18h00 aujourd’hui la Lune brillera sur tous les cieux de France. Evidemment pour ceux qui ont des obstacles visuels naturels et artificiels tels que des arbres, des montagnes et des immeubles il faudra attendre que le disque lunaire s’élève suffisamment au firmament. Nous rappelons qu’en raison de la grande distance de la Terre, proche de l’apogée, la Pleine Lune d’aujourd’hui est une soi-disant « microlune », avec le disque lunaire qui apparaîtra légèrement plus petit et moins brillant que d’habitude. Mais seul un œil expert peut faire la différence avec une pleine lune typique.

Pourquoi la pleine lune d’aujourd’hui est appelée « du loup »

Les noms communs des pleines lunes ne sont pas liés aux archives astronomiques officielles, mais dérivent de traditions populaires et culturelles, en particulier celles des Amérindiens, qui marquaient leurs mois et leurs années à travers un calendrier lunaire et non avec notre grégorien. Les noms sont tous associés à des événements naturels et atmosphériques qui ont joué un rôle important dans la vie des villages et des tribus. La pleine lune de janvier, comme indiqué, est appelée la « pleine lune des loups » en raison du fait que ce mois-ci, les loups se sont rapprochés des établissements humains – peut-être à la recherche de quelques restes de nourriture et pour s’abriter du gel – et leurs hurlements ont été entendus plus fréquemment. Les loups hurlent pour diverses raisons, telles que l’organisation de la chasse, le marquage du territoire et la communication intraspécifique au sein de la meute. Mais « Full Wolf Moon » n’est qu’un des nombreux noms utilisés pour cette pleine lune. Almanac.com indique que les Cris l’appelaient « Cold Moon » et « Blasting Ice Moon », les Algonquins « Frozen Moon » et les Dakotas « Hard Moon »; ce sont toutes des appellations liées au gel hivernal et à la couche de glace qui se forme au sol après les chutes de neige. Les Tinglit l’appelaient plutôt « Lune de l’oie canadienne », tandis que les Abénakis de l’Ouest « Lune des salutations » et les Ojibwés « Lune de l’esprit ».

Calendrier de la pleine lune 2023

En 2023, nous aurons un total de 13 pleines lunes, avec une double pleine lune en août. Voici le calendrier de la pleine lune de l’année, qui sera également rempli d’autres événements astronomiques spectaculaires.