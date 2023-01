Des satellites capturent des images du plus grand blizzard à avoir jamais frappé l’Europe

L’Europe est entrée en 2023 avec ce que les météorologues ont décrit comme la vague de chaleur hivernale la plus intense de l’histoire. Finis les lacs glacés et les paysages enneigés. Le jour de l’An 2023 dans de nombreux pays d’Europe centrale était marqué par des records de température de plus en plus bas à travers le continent.

Et alors que beaucoup ont peut-être salué la rupture soudaine du froid glacial, les experts du changement climatique ont tiré la sonnette d’alarme. Dans une image prise le 1er janvier, le satellite européen Sentinel-2 a capturé la ville d’Altdorf dans les Alpes suisses, où les températures de cette partie de l’année se situent généralement entre -2 °C et 4 °C.

Le jour de l’An 2023, cependant, a vu les températures diurnes grimper à 19,2 ° C, même si les nuits sont passées à un doux 16 ° C. Des extrêmes similaires ont été enregistrés dans de nombreux autres pays d’Europe centrale et du nord-ouest, dont le Danemark, les Pays-Bas, la Pologne et la République tchèque.

Des climatologues et des météorologues du monde entier se sont réunis sur Twitter pour exprimer leur étonnement face à la canicule inhabituelle. « Je n’ai jamais vu une telle prévision. Jamais », a tweeté le climatologue de la NASA Ryan Stauffer avec une image de couleur violette visualisant « l’anomalie de température » à travers l’Europe (voir ci-dessous). « Les implications climatiques sont difficiles à ignorer », a-t-il ajouté.

La physicienne Nahel Belgherze, qui travaille au centre de recherche européen Synchrotron dans les Alpes françaises, a partagé une animation montrant une carte de l’Europe avec des dizaines de points colorés surgissant partout, représentant des records de température battus à travers le continent entre le 30 décembre et le 1er janvier. .

« L’une des vagues de chaleur hivernales les plus sévères de l’histoire européenne moderne envisagée au cours des deux derniers jours », a déclaré Belgherze dans le tweet. « Des centaines de records mensuels de températures chaudes ont été battus à travers le continent. C’est exactement le type d’événement très anormal qui réécrit progressivement la climatologie mondiale.

Pour des endroits comme Altdorf, de tels événements ont une signification particulière. La ville, l’une des nombreuses en Suisse ainsi que dans d’autres pays qui partagent des morceaux de la plus longue chaîne de montagnes d’Europe, est nichée entre des montagnes enneigées de plus de 3 km de haut.

L’image Sentinel-2 montre un paysage à prédominance verte et herbeuse avec de la neige ne couvrant que les zones les plus élevées, un spectacle inquiétant pour les experts du climat qui ont déjà observé la perte record de glaciers causée par l’été chaud de 2022.

Selon The Conversation, 6,2 % de la masse glaciaire des montagnes des Alpes suisses ont fondu cet été-là. Désormais, la saison hivernale, qui donne généralement à ces calottes glaciaires un coup de pouce et un répit annuel, assiste également à leur destruction. Auparavant, les scientifiques auraient considéré comme grave une perte annuelle de glace de 2 %.

Et, selon Reuters, les Alpes se réchauffent de 0,3°C par décennie, soit environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Les scénarios basés sur les projections actuelles des émissions de gaz à effet de serre prévoient que jusqu’à 80 % des glaciers alpins pourraient disparaître d’ici la fin de ce siècle.

